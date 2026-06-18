Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Власти заказывают сотни юбилейных медалей к 440-летию Тюмени. Награды вручат выпускникам на набережной реки Тура. На чеканку медалей «Тюмень 440. На правильном пути. Выпуск 2026» готовы потратить 1,1 миллиона рублей.

На портале госзакупок 18 июня появилась заявка на изготовление комплекта юбилейных медалей «Тюмень. 440-летие. За отличные успехи в учебе». Напомним, до конца июня награду планируется вручить тюменским выпускникам, которые примут участие в главном торжестве лета.

Согласно документации, медали размером 90 на 90 мм будут изготовлены трех типов: первый – металл с акрилом, наградная, комбинированная, толщина – около 12 мм; второй тип – из оргстекла прозрачного цвета толщиной 8 мм, размером 90 на 90 мм, скругленные углы.

Фото: портал Госзакупки.

Первый и третий уровень планируют изготовить из металлической пластины под сублимацию цвета «матовое золото», размер 80 на 80, закругленные углы с нанесением индивидуальной информации на каждом уровне. Основной декор медали - цветной логотип мероприятия и надпись на золотистой матовой металлической пластине под сублимацию, расположен в центральной части.

В комплект медали входит брендированная муаровая лента синего цвета, шириной около 25 мм.

Начальная стоимость контракта достигает 1 миллион и 125 тысяч рублей, которые выделят из областного бюджета на текущий год. Помимо комплекта из 750 медалей на эти деньги будут сделаны удостоверения к ним.

Напомним, что выпускной на набережной в Тюмени пройдет 20 июня. Мероприятие будет сопровождаться традиционным выпускным вальсом. В этом году его станцуют около 800 выпускников тюменских школ.

Праздник начнётся с акции в сквере «Прощание» в память о выпускниках 1941 года, ушедших на фронт. После этого ребят ждут вальс, выступления школьных коллективов и общий флешмоб. Начало мероприятия – в 16:30. В прошлые годы из-за тюменских выпускников «закрывали» набережную от посторонних. Будьте к этому готовы и в этот раз.

Ранее мы рассказывали о том, что тюменка Регина Замалова, выпускница школы №92, стала одной из лучших, набрав максимальные баллы сразу по двум предметам на ЕГЭ — русскому языку и истории. По итогам первых экзаменов в копилке региона уже 31 стобалльник. В частности, по русскому языку высший балл получили 12 выпускников. Подробности – в нашем материале.

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