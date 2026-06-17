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НовостиОбщество17 июня 2026 10:13

«Золотые» умы Тюмени: выпускница заработала 200 баллов на ЕГЭ и получила шанс на премию

Выпускница из Тюмени получила 100 баллов по двум предметам на ЕГЭ
Серафима Краснова
Выпускница из Тюмени получила 100 баллов по двум предметам на ЕГЭ.

Выпускница из Тюмени получила 100 баллов по двум предметам на ЕГЭ.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области подвели предварительные итоги Единого государственного экзамена. Регина Замалова, выпускница школы №92, стала одной из лучших, набрав максимальные баллы сразу по двум предметам — русскому языку и истории.

О блестящем результате ученицы сообщил губернатор региона Александр Моор. Он также поздравил педагогов и отметил, что тюменские школьники в целом показали выдающиеся знания. По итогам первых экзаменов в копилке региона уже 31 стобалльник. В частности, по русскому языку высший балл получили 12 выпускников.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Лидерами по числу наивысших оценок стали школы Тюмени, где зафиксировано 23 стобалльные работы. Также отличные результаты показали школьники из Заводоуковска, Тобольска и Ишима. За свои достижения выпускники получают не только славу, но и солидное денежное вознаграждение.

В Тюменской области школьникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей.

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