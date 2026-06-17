«Золотые» умы Тюмени: выпускница заработала 200 баллов на ЕГЭ и получила шанс на премию

Выпускница из Тюмени получила 100 баллов по двум предметам на ЕГЭ. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области подвели предварительные итоги Единого государственного экзамена. Регина Замалова, выпускница школы №92, стала одной из лучших, набрав максимальные баллы сразу по двум предметам — русскому языку и истории.

О блестящем результате ученицы сообщил губернатор региона Александр Моор. Он также поздравил педагогов и отметил, что тюменские школьники в целом показали выдающиеся знания. По итогам первых экзаменов в копилке региона уже 31 стобалльник. В частности, по русскому языку высший балл получили 12 выпускников.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Лидерами по числу наивысших оценок стали школы Тюмени, где зафиксировано 23 стобалльные работы. Также отличные результаты показали школьники из Заводоуковска, Тобольска и Ишима. За свои достижения выпускники получают не только славу, но и солидное денежное вознаграждение.

В Тюменской области школьникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей.

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