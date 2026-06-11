«Удобрение для мозга»: спорт прокачивает память и спасает от стресса

Парадокс, но движение не истощает запасы энергии — наоборот, оно её генерирует Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие из нас привыкли относиться к физической активности как к чему-то второстепенному — то откладывают её на потом, то воспринимают как скучную повинность ради стройной фигуры или рельефных мышц. Но с точки зрения современной медицины движение — это куда более серьёзная вещь: по сути, самый доступный, бесплатный и мощный «биохакинг», который способен по-настоящему перезагрузить организм. И речь тут вовсе не про идеальные кубики пресса.

Парадокс энергии

– Парадокс, но движение не истощает запасы энергии — наоборот, оно её генерирует, – объяснила заведующий отделением профилактики городской поликлиники № 3 Елена Захарова в разговоре с изданием «Комсомольская правда – Тюмень».

Эволюция подготовила наше тело именно для жизни в движении, и в этом режиме оно функционирует максимально эффективно. При этом вовсе не обязательно штурмовать спортзал или ставить олимпийские рекорды. Врачи подчёркивают: организму нужна не запредельная нагрузка, а умеренная, но регулярная активность.

«Удобрение для мозга»

Когда мы идём быстрым шагом, танцуем, плаваем или просто поднимаемся по лестнице, в мозге запускается удивительная химическая цепочка. В ответ на нагрузку вырабатывается особый белок, который специалисты в шутку зовут «удобрением для мозга». Он помогает расти новым нервным клеткам, укрепляет память и концентрацию, а ещё действует как естественный антидепрессант — мягко снижает тревожность и помогает справляться с хроническим стрессом.

– Получается, обычная регулярная прогулка — это не просто кардионагрузка, а настоящая забота о ментальном здоровье и ясности ума, – говорит эксперт .

«Сидячий» образ и «тело-болото»

Есть в нашем теле и ещё одна удивительная система — лимфатическая. Именно она отвечает за иммунитет и выведение токсинов. В отличие от крови, которую по сосудам непрерывно качает сердце, у лимфы нет собственного «насоса». Её движение зависит исключительно от работы скелетных мышц. Если человек подолгу сидит — в офисе за рабочим столом или дома на диване, — лимфа начинает застаиваться, обмен веществ замедляется, и организм постепенно превращается в то самое «болото», где воспалениям проще закрепиться. Любая физическая активность словно включает внутренний душ: клетки активнее обновляются, воспалительные процессы идут на спад.

Не обязанность, а ритуал

Начать можно с совсем небольших шагов: подняться по лестнице вместо того, чтобы ехать на лифте, устроить себе прогулку в парке вместо очередного вечера у экрана, сделать лёгкую разминку прямо во время рабочего дня. Пусть движение станет не тяжёлой обязанностью, а тёплым ежедневным ритуалом заботы о себе. Ваше тело, ваш мозг и ваше настроение непременно это оценят.

Ранее топ-тренер и эксперт по СПА в материале издания «Комсомольская правда – Тюмень» раскрыли правду об экспресс-похудении, они поделились работающими советами. Например, секрет подтянутого тела за месяц кроется не в фанатичных тренировках, а в грамотном балансе: 80 % успеха даёт питание и лишь 20 % — физическая активность, причём лучше, если это силовые упражнения: они помогают худеть не за счёт мышц, а за счёт жира, сохраняя качество тела.

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