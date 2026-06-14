Выпала с десятого этажа и ушла из больницы на своих двоих. Врачи – о том, как вытягивают пациентов «за пятку» с того света

Выпавшая с десятого этажа тюменка ушла домой из больницы на своих ногах Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Реанимация – это не только медицина, но и работа близких. Специалисты поощряют присутствие родителей в реанимации: голоса родных, музыка и прикосновения становятся частью ранней реабилитации. Несмотря на тяжесть состояний, детские компенсаторные механизмы позволяют врачам совершать почти невозможное — например, восстанавливать пациентов после падений с высоты.

В практике врачей-реаниматологов детского стационара ОКБ №2 есть случаи, которые можно назвать чудом. Один из примеров — история девочки-подростка, выпавшей с 10-го этажа, несмотря на тяжесть травм, ей удалось не просто выжить, а уйти домой из больницы на своих ногах.

– Мы не знаем точно, что дети чувствуют в коме, но видим реакцию: учащается пульс, текут слезы. Мы вытягиваем их «за пятку» с того света, и они уходят домой на своих ногах, – рассказывает заведующий отделением анестезиологии и реанимации детского стационара ОКБ №2 Оксана Зайцева.

Ранее «КП-Тюмень» сообщала о том, что случается, что происходят и аварии прямо на глазах людей. Здесь важно правильно оказать первую помощь, а самое главное не навредить.

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