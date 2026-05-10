НовостиОбщество10 мая 2026 13:14

Тюменский реаниматолог рассказала о фатальных ошибках очевидцев

Нина БАРИНОВА
Правильно оказанная помощь поможет человеку спасти жизнь

Часто происходит так, что человеку на улице или в общественном месте становится плохо. Случается, что происходят и аварии прямо на глазах людей. Здесь важно правильно оказать первую помощь, а самое главное не навредить.

Первый час после происшествия врачи называют «золотым». Правильно оказанная помощь поможет человеку спасти жизнь. Однако фатальные ошибки очевидцев могут только навредить.

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации детского стационара ОКБ №2 Оксана Зайцева главной ошибкой назвала попытку перекладывать или поворачивать пострадавшего. При травме позвоночника такие действия могут привести к параличу. Здесь важно вызвать скорую и не трогать человека, если он не задыхается.

Шансы на спасение и восстановление возрастают в разы, если всё сделано правильно в первый час, уточняет «Мегатюмень».