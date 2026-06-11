Дождь, паника и танцы: как тюменцам пережить мокрые выходные с пользой. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Треть июня пролетела незаметно, но впечатляли и удивляла тюменцев знойной жарой, в которую то и дело хотелось выбраться на пляж. Однако впереди горожан ждут дождливые недели.

Согласно прогнозу погоды, начиная с пятницы, 12 июня 2026 года, в городе установится влажная и прохладная погода с кратковременными дождями. В пятницу днем воздух прогреется до +25 градусов Цельсия, но при этом ожидается 6 мм осадков. В субботу, 13 июня, температура днем также +27, осадков станет меньше – 1,2 мм. В воскресенье, 14 июня, будет чуть теплее – до +28 градусов, однако дожди усилятся до 3 мм, а ночью возможен небольшой дождь.

Новая рабочая неделя также начнется с дождей. В понедельник, 15 июня, днем +28, осадков – 1,7 мм. Во вторник, 16 июня, температура не изменится – до +28 градусов, но дожди усилятся до 0,6 мм. В среду, 17 июня, будет чуть прохладнее – до +27, осадки – 0,6 мм. В четверг, 18 июня, днем ожидается +26 градусов, дожди почти прекратятся – 0,1 мм. Однако с пятницы, 19 июня, погода резко ухудшится: при дневной температуре +26 выпадет 17,9 мм осадков. Самые сильные дожди ожидаются 19, 21 и 22 июня – до 17,5-17,9 мм в сутки, всего за 13 дней количество осадков может превысить 60 мм.

Несмотря на непогоду на улице для тюменцев подготовили обширную культурную программу. Концерты и мастер – классы пройдут в Тюмени на выходных. Суббота начнётся с мотопробега в память разведчика Николая Кузнецова. Чтобы не скучать в предстоящие длинные выходные «Комсомольская правда – Тюмень» собрала афишу интересных событий и мероприятий, куда уж точно захочется выбраться. Рассказываем, куда сходить в длинные выходные с 12 по 14 июня.

Пятница, 12 июня

Областные фестивали «Мост дружбы» и «Радуга» (0+)

Фото: администрация Тюмени.

Где: площадь 400-летия Тюмени и Цветной бульвар.

Когда: 12 июня, с 11:00 до 21:00.

Вход свободный.

31-й областной фестиваль «Мост дружбы», посвященный культуре народов Тюменской области, развернется на площади 400-летия Тюмени 12 июня. В этот раз о пройдет в рамках федерального плана мероприятий Года единства народов России.

В программе:

- 11:00–12:00 — концертный блок «Мы - будущее!»

- 11:00–16:00 — площадка «Игры народов России»

- 11:00–17:00 — Выставка единства народов России и фестиваль хлеба

- 11:00–17:00 — конкурс творческих коллективов и солистов

- 18:00–21:00 — вечерняя программа с приглашёнными артистами

В этот же день на Цветном бульваре пройдёт гала-концерт XXVI областного фестиваля детского творчества «Радуга». Начало в 14:00.

Хоровая акция «Многоголосая Тюмень — тебе, Россия!» (0+)

Где: на площади перед зданием администрации города.

Когда: 12 июня, в 09:30.

Вход свободный.

В пятницу, 12 июня, в 09:30 на площади перед Администрацией города Тюмени пройдёт городская хоровая акция «Многоголосая Тюмень — тебе, Россия!». Мероприятие посвящено Дню России, Году единства народов и 440-летию Тюмени.

Сводный хор учащихся детских школ искусств исполнит песни народов России. Организаторы приглашают жителей города присоединиться к празднику всей семьёй.

Концерт группы JaneMuz (16+)

Фото: администрация Тюмени.

Где: Харьковская 59а, Сайгон.

Когда: 12 июня, в 20:00.

Цены: 400 рублей.

Группа JaneMuz зарядит вас главными хитами 90-х и 00-х в живом исполнении. Те самые песни, под которые отрывались на дискотеках, переписывали с кассеты на кассету и ждали любимые клипы по телевизору. Живой звук, драйв, странные танцы и море позитива!

А ещё вас ждёт настоящая SEGA и легендарный Mortal Kombat. Покажи класс, разнеси соперника в пух и прах и выиграй бесплатное пиво! Конкурсы, приколы и приятные сюрпризы весь вечер.

И самое крутое — здесь нет зрителей. Каждый становится частью движухи: поём, танцуем, участвуем и просто кайфуем вместе.

Так что доставай варёнки, олимпийки, майки сеточки, яркие лосины или всё, что напоминает тебе о 90-х, и подтягивайся на нашу дискотеку!

Хореографический спектакль ко Дню России (0+)

Фото: администрация Тюмени.

Где: Тюменская филармония.

Когда: 12 июня, в 18:00.

Цены: от 800 рублей.

Государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени» выступит с программой «Страна моя, Россия!» 12 июня в Тюменской филармонии. Зрителей ждёт хореографический спектакль, сочетающий народные традиции и современные сценические формы.

Постановку подготовил заслуженный артист России, главный балетмейстер Валерий Арцер. Начало концерта в 18:00. Билеты можно купить на сайте.

Суббота, 13 июня

Концерт «Музыка эпохи советских композиторов» (16+)

Когда: 13 июня, 20:00.

Где: Тюменский драматический театр.

Цены: от 1000 рублей.

Погрузитесь в золотой фонд советской эстрады: легендарные хиты в исполнении Марины Гришиной (вокал) и кавер-ансамбля UnaCorda.

Приглашаем вас в уникальное музыкальное путешествие — концерт, где оживут самые пронзительные и любимые мелодии, составляющие звуковой ландшафт целой эпохи. Это больше, чем просто вечер песен; это встреча с самим собой, со своими корнями, с теплыми воспоминаниями, которые хранятся в каждой ноте.

Лекция об истории Египта (12+)

Фото: администрация Тюмени.

Когда: 13 июня, в 13:00.

Где: Музейный комплекс им.И.Я.Словцова, ул. Советская 63.

Вход свободный.

Премьерная лекция в рамках проекта «Клуб арт-путешественников» будет посвящена новому «Большому Египетскому музею» в Каире, открытие которого в конце 2025-го года стала мировой сенсацией.

На лекции прозвучат советы путешественникам и туристам, основные экспонаты, на которые стоит обратить внимание, рассказ о жемчужине музея – полной коллекции сокровищ гробницы Тутанхамона.

Вас ждёт увлекательный разговор о Древнем Египте, об археологии, об удивительных находках и открытиях, о современных музейных пространствах. Лекция будет интересна как начинающим путешественникам, так и увлечённым специалистам, а также тюменцам, кто планирует посетить Египет или совершить виртуальное путешествие в эту уникальную страну.

Балет «Дюймовочка» (6+)

Фото: администрация Тюмени.

Где: ДК «Нефтяник».

Когда: 13 июня, в 17:00.

Цены: от 1100 рублей.

13 июня в 17:00 в ДК «Нефтяник» состоится балетный спектакль «Дюймовочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. На сцене выступят ученики Академии танца «Балет».

Организаторы обещают яркие костюмы, современную сценографию и музыку, чтобы зрители любого возраста смогли погрузиться в атмосферу сказки. Билеты можно приобрести в кассах ДК или онлайн по ссылке.

Воскресенье, 14 июня

«День кружевного мастерства» (6+)

Фото: администрация Тюмени.

Когда: 14 июня, 13:00.

Когда: ул. Водопроводная, 36.

Вход свободный.

Команда проекта «Кружевной мурал Тюмени» приглашает на праздник, посвященный искусству создания изящных, завораживающих кружев.

В программе: лекция по истории кружевоплетения и современным методам продвижения промысла, мастер-класс по плетению на коклюшках и модный показ.

Приходите разделить радость творчества и прикоснуться к живому наследию русской культуры!

Футбольный матч «Тюмень – Алания (Владикавказ)» (0+)

Фото: администрация Тюмени.

Где: стадион «Геолог».

Когда: 14 июня, в 16:00.

Матч «Тюмень – Алания» в это воскресенье будет судить 34-летний Олег Журавлев из подмосковного Подольска. На играх второй лиги «А» он начал работать только в этом году. Ни «Тюмень», ни «Аланию» прежде не судил.

Помощники судьи - Георгий Карпович (Санкт-Петербург), Дмитрий Михалёв (Москва). Резервный судья – Евгений Булатов (Каменск-Уральский). Инспектор – Виктор Васильевич Гешко (Омск). Делегат ФНЛ - Александр Владимирович Коротченко (Салават).

Концерт «О любви на разных языках» (16+)

Когда: 14 июня, в 18:00.

Где: Большой Драматический театр.

Цены: от 800 рублей.

Истории о любви, звучащие на разных языках, словно не требуют перевода — мы ощущаем их волшебную гармонию вне зависимости от слов, потому что понимаем их сердцем.

Приглашаем вас на уникальный концерт, где каждый звук, каждая нота и каждое слово станут мостом между сердцами.

Прозвучат песни из репертуара Ella Fitzgerald, Nina Simone, Natalie Cole, Diana Krall, Клавдии Шульженко, песни из советских фильмов и многие другие.

Присоединяйтесь к нам, чтобы ощутить объединяющую силу любви, что дарит вдохновение и наполняет жизнь яркостью и смыслом.

Исполнители: Елена Надеина (вокал); Андрей Злоян (гитара); Валерий Дрозд (клавиши); Дмитрий Бердюгин (барабаны); Лев Шмаков (контрабас).

Приветствуется вечерний нарядный стиль в одежде.

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь с 9 на 10 июня на Тюмень обрушился залповый ливень, за два часа которого выпало около 40 мм осадков, что составляет 73% от месячной нормы. Интенсивные дожди привели к подтоплениям на ряде улиц. Наибольшее количество жалоб поступило из центра, Восточного округа и района Лесобазы. Также ушли под воду почти все новые ЖК в городе. Автомобилистам приходится с трудом преодолевать водные преграды, а пешеходы передвигаются по тротуарам, погружаясь в воду по колено. Показываем последствия проливного дождя в Тюмени и расскажем, когда прекратятся осадки на Урале.

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