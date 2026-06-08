Вопреки распространённому мнению, что грибная пора в Тюменской области начинается только в августе, первая волна «тихой охоты» стартовала уже в июне. В это время из-под мха появляются первые «травники», среди которых можно встретить настоящие деликатесы. Любители тихой охоты отмечают, что это плоды дождливой погоды, которая преследовала жителей уже несколько дней. Какие грибы растут в июне: что можно собрать в тюменских лесах в начале лета.
- Боровик (Белый гриб) — король леса. Его легко узнать по коричневой шляпке и толстой ножке с белой сеточкой. Главный признак — срез гриба остаётся белым и не темнеет.
- Подберёзовик и Подосиновик (Обабки) — частые спутники белых грибов. У подберёзовика ножка в тёмную крапинку, а срез может слегка темнеть. Ярко-оранжевая шляпка подосиновика видна издалека, а его срез на воздухе быстро синеет.
- Лисички — если погода благоприятная, эти рыжие грибы, растущие семьями, появляются одними из первых. Они редко бывают червивыми и отлично хранятся.
- Маслята — обитатели хвойных лесов. Их скользкая, словно покрытая маслом, шляпка является визитной карточкой. Грибы растут группами и требуют быстрой чистки после сбора.
- Сыроежки — самые разнообразные по окраске грибы. Их хрупкие шляпки могут быть красными, зелёными или сиреневыми. Требуют аккуратного сбора.
- Шампиньоны — встречаются не только в лесу, но и на полянах, в парках. Имеют характерный запах аниса или миндаля. Важно отличать их от ядовитых двойников.
- Дождевики — съедобны только в молодом возрасте, пока их мякоть внутри белая и упругая.
- Опята — первая, летняя волна этих грибов появляется в начале июня на пнях и деревьях большими колониями.
Важно помнить, что у многих съедобных грибов есть опасные ядовитые двойники, поэтому при малейших сомнениях от сбора лучше отказаться.
В начале июня любители тихой охоты уже поживились свежими грибами в Тюмени и области. Например, целую полянку красноголовинков, маслят, подберезовиков и даже один белый гриб были обнаружены в лесах по Московскому тракту. Тюменцам повезло, они собрали целую корзину грибов и не привезли домой на себе клещей, делятся пользователи в социальных сетях наблюдениями.
Немного съедобных грибов насобирали тюменцы в лесном массиве на Судоремонтной улице. Маслята и подосиновики были найдены на выходных грибниками в районе Криводаново, возле Червишевского тракта, на полянках у Ирбитского и Салаирского. В области поживиться плодами природы можно в Заводоуковском и Ялуторовском районах. Иногда тюменцам встречались не только грибы, но ягоды и луговые цветы.
Врачи советуют грибникам избегать лесов рядом с оживленными трассами и промышленными предприятиями, так как грибы впитывают токсины. Кроме того, использовать плетёные корзины: в них грибы меньше мнутся и дольше остаются свежими благодаря циркуляции воздуха. Пакеты для этой цели не годятся.
Ножку следует аккуратно срезать ножом или выкручивать, чтобы не повредить грибницу. Место, где рос гриб, рекомендуется присыпать землёй или листвой. Также стоит очищать грибы от мусора и земли лучше прямо в лесу, чтобы дома осталось лишь промыть урожай.
«Грибы очень хорошо впитывают все выхлопные газы, пары, поэтому их нельзя собирать возле автомагистралей, железных дорог, заводов и других промышленных предприятий. Такие плоды увеличивают риск отравления», - рассказала заведующая отделением токсикологии Областной клинической больницы №2 Виолетта Уткина.
Медики напомнили симптомы отравления, которые могут появиться спустя 1-2 часа, через 4-6 часов, иногда — 12 часов: тошнота, рвота, боли в животе, нарушение стула.
Самый ядовитый гриб в Тюменской области — это бледная поганка.
«При отравлении можно самостоятельно начать пить энтеросорбенты, активированный уголь по инструкции, необходимо обильное питье, затем нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью в поликлинику. Если не в состоянии, то вызвать скорую медицинскую помощь», - уточнила Виолетта Уткина.
Ранее мы рассказывали о том, что весной и начавшимся летом 2026 года дожди часто заглядывают в Тюменскую область. Вскоре в регионе ожидается передышка от осадков. Однако сперва тюменцам нужно будет потерпеть – дожди ожидаются с 8 до 19 июня в Тюмени и области, причем с грозами. К концу следующей неделе, 20 и 21 июня 2026 года, погода обещает быть сухой в Тюменской области. При этом сохранится тепло в +27…+30 градусов Цельсия в среднем. За текущую неделю в Тюмени выпадет больше 25 мм осадков. Мощный ливень в городе прогнозируется в среду, 10 июня.
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