Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области, ВК.

Вопреки распространённому мнению, что грибная пора в Тюменской области начинается только в августе, первая волна «тихой охоты» стартовала уже в июне. В это время из-под мха появляются первые «травники», среди которых можно встретить настоящие деликатесы. Любители тихой охоты отмечают, что это плоды дождливой погоды, которая преследовала жителей уже несколько дней. Какие грибы растут в июне: что можно собрать в тюменских лесах в начале лета.

Главные трофеи июня:

- Боровик (Белый гриб) — король леса. Его легко узнать по коричневой шляпке и толстой ножке с белой сеточкой. Главный признак — срез гриба остаётся белым и не темнеет.

- Подберёзовик и Подосиновик (Обабки) — частые спутники белых грибов. У подберёзовика ножка в тёмную крапинку, а срез может слегка темнеть. Ярко-оранжевая шляпка подосиновика видна издалека, а его срез на воздухе быстро синеет.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области, ВК.

- Лисички — если погода благоприятная, эти рыжие грибы, растущие семьями, появляются одними из первых. Они редко бывают червивыми и отлично хранятся.

- Маслята — обитатели хвойных лесов. Их скользкая, словно покрытая маслом, шляпка является визитной карточкой. Грибы растут группами и требуют быстрой чистки после сбора.

- Сыроежки — самые разнообразные по окраске грибы. Их хрупкие шляпки могут быть красными, зелёными или сиреневыми. Требуют аккуратного сбора.

- Шампиньоны — встречаются не только в лесу, но и на полянах, в парках. Имеют характерный запах аниса или миндаля. Важно отличать их от ядовитых двойников.

- Дождевики — съедобны только в молодом возрасте, пока их мякоть внутри белая и упругая.

- Опята — первая, летняя волна этих грибов появляется в начале июня на пнях и деревьях большими колониями.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области, ВК.

Важно помнить, что у многих съедобных грибов есть опасные ядовитые двойники, поэтому при малейших сомнениях от сбора лучше отказаться.

Где и как правильно собирать грибы

В начале июня любители тихой охоты уже поживились свежими грибами в Тюмени и области. Например, целую полянку красноголовинков, маслят, подберезовиков и даже один белый гриб были обнаружены в лесах по Московскому тракту. Тюменцам повезло, они собрали целую корзину грибов и не привезли домой на себе клещей, делятся пользователи в социальных сетях наблюдениями.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области, ВК.

Немного съедобных грибов насобирали тюменцы в лесном массиве на Судоремонтной улице. Маслята и подосиновики были найдены на выходных грибниками в районе Криводаново, возле Червишевского тракта, на полянках у Ирбитского и Салаирского. В области поживиться плодами природы можно в Заводоуковском и Ялуторовском районах. Иногда тюменцам встречались не только грибы, но ягоды и луговые цветы.

Правила удачной тихой охоты:

Врачи советуют грибникам избегать лесов рядом с оживленными трассами и промышленными предприятиями, так как грибы впитывают токсины. Кроме того, использовать плетёные корзины: в них грибы меньше мнутся и дольше остаются свежими благодаря циркуляции воздуха. Пакеты для этой цели не годятся.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области, ВК.

Ножку следует аккуратно срезать ножом или выкручивать, чтобы не повредить грибницу. Место, где рос гриб, рекомендуется присыпать землёй или листвой. Также стоит очищать грибы от мусора и земли лучше прямо в лесу, чтобы дома осталось лишь промыть урожай.

«Грибы очень хорошо впитывают все выхлопные газы, пары, поэтому их нельзя собирать возле автомагистралей, железных дорог, заводов и других промышленных предприятий. Такие плоды увеличивают риск отравления», - рассказала заведующая отделением токсикологии Областной клинической больницы №2 Виолетта Уткина.

Медики напомнили симптомы отравления, которые могут появиться спустя 1-2 часа, через 4-6 часов, иногда — 12 часов: тошнота, рвота, боли в животе, нарушение стула.

Самый ядовитый гриб в Тюменской области — это бледная поганка.

«При отравлении можно самостоятельно начать пить энтеросорбенты, активированный уголь по инструкции, необходимо обильное питье, затем нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью в поликлинику. Если не в состоянии, то вызвать скорую медицинскую помощь», - уточнила Виолетта Уткина.

Ранее мы рассказывали о том, что весной и начавшимся летом 2026 года дожди часто заглядывают в Тюменскую область. Вскоре в регионе ожидается передышка от осадков. Однако сперва тюменцам нужно будет потерпеть – дожди ожидаются с 8 до 19 июня в Тюмени и области, причем с грозами. К концу следующей неделе, 20 и 21 июня 2026 года, погода обещает быть сухой в Тюменской области. При этом сохранится тепло в +27…+30 градусов Цельсия в среднем. За текущую неделю в Тюмени выпадет больше 25 мм осадков. Мощный ливень в городе прогнозируется в среду, 10 июня.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.