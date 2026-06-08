Когда прекратятся дожди: после дней с грозами в Тюменской области ожидается адское пекло. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Весной и начавшимся летом 2026 года дожди часто заглядывают в Тюменскую область. Согласно данным сервиса визуализации погодных условий «Вентускай.ком», вскоре ожидается передышка от осадков. Однако сперва тюменцам нужно будет потерпеть – дожди ожидаются с 8 до 19 июня в Тюмени и области, причем с грозами.

На выходных, 12, 13 и 14 июня 2026 года, осадки пройдут лишь местами, в основном на юге региона. Кроме того, в областном центре ожидается туман. Но к концу следующей неделе, 20 и 21 июня 2026 года, погода обещает быть сухой в Тюменской области. При этом сохранится тепло в +27…+30 градусов Цельсия в среднем.

За текущую неделю в Тюмени выпадет больше 25 мм осадков. Мощный ливень в городе прогнозируется в среду, 10 июня. В этом день в Тюмени выпадет до 14,5 мм осадков.

Средняя температура воздуха в Тюмени за неделю, с 8 по 14 июня, составит +19…+25 градусов. Самым холодным днем станет среда, 10 июня, когда ночью в городе похолодает до +15 градусов Цельсия. Неделя будет пасмурной и дождливой. Осадки в регионе прогнозируются всю неделю, «передышка» без дождей ожидается после 19 июня. Кроме того, в Тюмени ожидаются грозы и туман.

В понедельник, 8 июня, в Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер слабый северо – западный 1-2 м/с. Температура ночью +9…+17 градусов Цельсия. Днём местами кратковременный дождь, гроза. Температура днем в регионе до +24 градуса, местами +17…+22. Небольшой дождь начнётся в 14 часов и закончится в 19 часов.

Во вторник, 9 июня, в Тюменской области ожидается небольшой дождь, температура от +15 до +24 градусов Цельсия, слабый восточный ветер, 3–4 м/с, порывы до 10 м/с. Прогнозируется небольшой дождь и туман. Осадки в областном центре начнутся в 3 часа ночи и продолжатся до 7 утра, однако снова дождь пойдет в городе после 14 часов, до самого вечера.

Аналогичная погода, но с небольшими уточнениями ожидается в Тюмени в среду, 10 июня. Дожди и грозы в этот день в городе усилятся. Ожидается туман и даже ливень. Днем температура воздуха в регионе поднимется до +22 градусов, но в среднем температура воздуха в регионе будет плюс 19 – 21 градус. Ожидается переменная облачность, за сутки в областном центре выпадет до 14 мм осадков. 10 июня в Тюмени слабый юго-восточный ветер, 3–4 м/с, порывы до 9 м/с.

Небольшое ослабление в погоде ожидается в Тюмени в четверг, 11 июня. В городе прогнозируется облачность и небольшой дождик. В среднем в регионе температура воздуха составит плюс +17…+22 градуса, ночью похолодает до плюс 15 градусов в Тюмени, по области – до плюс 14 градусов. Ветер юго-западный, 2–3 м/с.

Снова туман, дожди и гроза прогнозируются в Тюмени в пятницу, 12 июня. Выходные встретят жители региона под звуки ливня. Столбики термометров опустятся до +14 градусов Цельсия – ночью, днем потеплеет до +22 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, осадки по всей Тюменской области, в том числе и в областном центре. Ветер слабый, юго-западный, 2-5 метров в секунду.

В субботу, 13 июня, в регионе ожидается переменная облачность, а также дождь на севере и юге области, осадки будут преследовать тюменцев всю неделю, до конца выходных. Столбики термометров за сутки поднимутся до отметки в плюс 23 градуса. 13 июня в Тюмени атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., ветер слабый, 2–3 м/с, с порывами до 10 м/с.

Снова дождь ожидается в Тюменской области в воскресенье, 14 июня, максимальная температура воздуха за сутки в Тюмени составит плюс 24 градуса, по области – до плюс 22. Этот день будет пасмурным. Порывы ветра будут достигать 5-6 метров в секунду. В городе ожидаются осадки днем и ночью. После заката столбики термометров в Тюменской области опустятся до плюс 17 градусов. Согласно подсчетам редакции «Комсомольская правда - Тюмень», в областном центре за неделю выпадет половина больше 25 мм. При этом, климатическая норма осадков в Тюмени в июне составляет 61 мм.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что на фоне вспыхнувшего пожара на Антипинском НПЗ в Тюмени резко испортилось качество воздуха. Согласно данным сервиса по мониторингу атмосферы, в Тюмени концентрация продуктов горения, пыли и сажи в два раза сейчас превышала рекомендуемые ВОЗ среднегодовые значения. Из-за происходящего специалисты советовали людям из чувствительных групп здоровья уменьшить нагрузку на открытом воздухе, закрывать окна в доме или квартире, по возможности носить маски и запустить очиститель воздуха при его наличии.

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