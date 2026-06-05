Фото: У Лукоморья | Центр реабилитации животных.

В тюменском приюте для животных появились лисята-сироты: Майя и Марвел обрели новый дом. В реабилитационном центре диких и экзотических животных «У Лукоморья» поселились новые воспитанники – лисята Майя и Марвел. Эти малыши потеряли своих матерей совсем недавно и при весьма тяжелых обстоятельствах. Теперь их судьбу решают люди.

Фото: У Лукоморья | Центр реабилитации животных.

Например, лисенок Майя попала зоопитомник первой. Её мать погибла под колёсами автомобиля, и малышка осталась совсем одна. Добрый человек подобрал испуганного лисёнка и передал его сотрудникам центра. Майя была напугана, но совершенно здорова. Первое время она сторонилась людей, пытаясь выглядеть грозной, но вскоре успокоилась и приняла заботу киперов.

Через несколько дней в приют привезли новорожденного лисёнка по кличке Марвел.

- Мальчишка был значительно младше своей соплеменницы, буквально пара недель от роду. Мама лиса выбрала не самое удачное место для своей норы, под строительным вагончиком. Люди, опасаясь близкого соседства с диким животным, прогнали лисицу. Вскоре всплыла ужасная правда - в норе остались щенки. Из всего помета в живых остался только Марвел…Парнишка быстро понял, что кипер - это прежде всего еда, тепло, любовь и безопасность, и контакту с человеком не противился, - рассказали в тюменском зоопитомнике.

Сейчас оба малыша растут под присмотром опытных волонтеров, ветеринаров и множества кошек.

- Все это никогда не заменит им материнской заботы, но мы очень постараемся дать им всю возможную любовь и благополучную сытую жизнь, - подчеркнули в пресс-службе реабилитационного центра.

За идиллической картиной милых лисят скрывается серьёзная угроза. Лисы являются основными переносчиками бешенства, случаи которого в регионе участились с осени 2025 года. Эпидемия бешенства охватила 43 села в Тюменской области. Основная масса заражений сконцентрирована в Казанском, Бердюжском и Упоровском районах на юге региона. Также инфекция подбирается к Тюмени: карантинные зоны введены в близлежащих посёлках, а село Перевалово оказалось под ограничениями сразу в трёх частях. В апреле в двух сёлах под Тюменью нашли очаги бешенства: в Успенке и Московском. Недавно жители села Солобоево в Исетском районе жаловались на бешеную лису, которая напала на домашнюю собаку. Аналогичная ситуация в Голышмановском районе. Там лисы истребляют домашних кур. Напомним, что бешенство – это смертельное заболевание, после проявления клинических симптомов которого летальность составляет 100%.

Ранее мы рассказывали о том, что весна в центре реабилитации диких и экзотических животных «У Лукоморья» выдалась по настоящему бурной: специалисты едва успевают следить за пополнением в звериных семьях. В начале весны в зоопитомнике на свет появились двойняшки у лемуров, пятнистый малыш в семействе пак, прибавление в семье дикобразов и новорожденная девочка у кенгуру. Подробности – в нашем материале.

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