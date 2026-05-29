Фото: фрипик.ру.

В Тюменской области жители ЖК по Ирбитскому тракту заметили умилительную картину: маму – лису с малышом. О чем пользователи поделились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы отмечают, что зверята выглядят здоровыми, лисенок еще совсем мал и пока привязан к матери.

На кадрах, опубликованных в тюменских пабликах, хорошо видно, как лиса бежит по траве, а малыш пытается догнать ее. Когда матери надоедает его медлительность, или она почувствовала потенциальную угрозу вовне, хватает малыша за загривок и быстро убегает в укрытие.

Однако за этой идиллической картиной скрывается серьёзная угроза. Лисы являются основными переносчиками бешенства, случаи которого в регионе участились с осени 2025 года.

Эпидемия бешенства охватила 43 села в Тюменской области, под угрозой соседние регионы. Основная масса заражений сконцентрирована в Казанском, Бердюжском и Упоровском районах на юге региона. Также инфекция подбирается к Тюмени: карантинные зоны введены в близлежащих посёлках, а село Перевалово оказалось под ограничениями сразу в трёх частях. В апреле в двух сёлах под Тюменью нашли очаги бешенства: в Успенке и Московском. Карантин начал действовать с 7 апреля 2026 года.

Жители тюменского села Солобоево в Исетском районе жалуются на бешеную лису, которая нападает на домашних животных. Дикий зверь пытался укусить привязанную на цепь возле частного дома собаку. В доказательство хозяева животного публикуют кадры в соцсетях. Аналогичная ситуация в Голышмановском районе. Там лисы истребляют домашних кур. Власти прокомментировали ситуацию:

«В случае появления диких животных в населенных пунктах необходимо обращаться в органы внутренних дел и администрацию населенного пункта. Госохотдепартамент Тюменской области не осуществляет свои полномочия в населенных пунктах».

Напомним, что бешенство – это смертельное заболевание, после проявления клинических симптомов летальность составляет 100%.

С начала 2026 года в Тюменской области уже фиксировались летальные исходы от бешенства. Пока только домашних животных: скота и кошек. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе регулярно вводятся карантины в различных населённых пунктах для предотвращения распространения вируса.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени котят нашли в завязанном мешке — их бросили умирать. Подробности – в нашем материале.

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