«Жуткая-жуткая вонь»: разбираемся, почему неприятный запах накрыл Тюменскую область летом. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Дурной запах, который периодически накрывает регион летом, стал обычным явлением для Тюменской области. О нем много лет говорят жители Ишима, власти и надзорные органы, но обсуждения ни к чему не приводят. В этом году запах пришел в город в начале лета, только на прошедшей неделе несколько раз в разные дни накрывая районы города. Разбираемся в причинах невыносимой вони на севере Тюменской области.

О проблеме неприятного запаха в Ишиме активно говорят не первый год. Тогда жители города и района неоднократно жаловались на невыносимую вонь. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области выезжали на место и проводили мониторинг атмосферы воздуха. Однако ничего опасного и сильно вонючего специалистами обнаружено не было.

«Невыносимая навозная вонь»

Жители Ишима стали жаловаться на невыносимый запах с началом лета. По словам местных, с 1 июня навозная вонь преследует горожан каждый день. Невозможно дышать ишимцам после заката солнца и ближе к вечеру.

«С 1 июня с 11 часов вечера стоит такая навозная вонь, что невозможно дышать даже с закрытыми окнами, район улицы Большая», «В Стрехнино тоже самое почти каждый день с 11 вечера невозможно дышать и когда уже это закончится, каждый год одно и тоже, а мер никаких не принимают», «Действительно вонь такая, что невозможно спокойно уснуть», «В течение 3-х дней вонь в районе Авангард, по вечерам, просто жуть! Начинается вонючее лето!!!!!!!», «Улица Свердлова, Карла Маркса тоже самое», - жалуются жители Тюменской области в социальных сетях.

При этом сервис мониторинга качества воздуха «iqair.com» говорит о том, что на севере региона регистрируется высокое загрязнение. В Тобольске и Ишиме качество воздуха оценивается в «55 пунктов», что является «средним качеством», а концентрация пыли и сажи в два раза превышает рекомендуемые показатели ВОЗ.

Юго – восточный ветер

На этой неделе, с 1 по 5 июня, жители вновь почувствовали в воздухе неприятный запах. Подобное раньше регулярно происходило в основном в теплое время года. Больше всего сообщений в социальных сетях поступило в четверг, 4 июня. Тогда запах почувствовали в первом микрорайоне, но и также жители дачного поселка на улице Свердлова.

Как сообщили в тюменском Гидрометцентре, 3 и 4 июня в Ишиме дул юго-восточный ветер, 4–5 м/с, порывы до 13 м/с; 5 июня – южный ветер, слабый, с порывами до 10 метров в секунду.

Что говорят власти

Власти отреагировали на жалобы местных жителей, заявив, что на территории Ишимского муниципального района предприятие ООО «Биотекс групп» с 1 июня 2025 года не осуществляет производственную деятельность по переработке биологических отходов.

На заводе АО «Аминосиб» введены в действие очистные сооружения и запущены системы фильтрации газа, на других предприятиях установлены котлованы – накопители жидкой фракции.

«Неприятные запахи возможны при внесении органических удобрений на земли, принадлежащих предприятиям, все производственные процессы осуществляются в соответствии с технологическими требованиями», - заявили в администрации Ишимского района.

Небольшой пожар регистрируют сервисы мониторинга воздуха в северной части Тюменской области, но леса полыхают вблизи Тобольского района. В департаменте лесного комплекса заявили:

«В Тюменской области за последние сутки новых лесных пожаров не было зафиксировано; ликвидированных лесных пожаров нет».

«Комсомольская правда – Тюмень» направила запросы в Роспотребнадзор Тюменской области, Росприроднадзор и администрацию Ишимского района, чтобы узнать результаты проверок предприятий и исследований воздуха.

Отчеты Роспотребнадзора по качеству воздуха в Тюменской области

Специалисты в 2025 году проводили мониторинг качества атмосферного воздуха в Тюменской области, в частности в зоне влияния ишимских предприятий. Никаких нарушений санврачами выявлено не было.

«В 2025 году в рамках ежемесячного мониторинга качества атмосферного воздуха в 1 пробе в зоне влияния ООО «Тюменский пиролизный завод» в Тюменском районе зарегистрировано превышение по массовой концентрации взвешенных веществ, юридическому лицу объявлено предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», - указано в отчете надзорного ведомства.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году в Тюменской области до 16,9% выросло содержание взвешенных частиц - РМ 2,5 и РМ 10. К таким относятся продукты горения, в том числе пыль, пыльца, сажа и выхлопные газы. В тюменском воздухе специалисты обнаружили азот диоксида – 15,1%, дигидросульфид – 13,6%, углеводороды – 10,5%, аммиак – 9,8%, углерод оксида, сера диоксида, тяжелые металлы, гидроксибензол, формальдегид, бензин, азот оксида и хлор. Для снижения загазованности воздуха в Тюменской области реконструируют дороги и транспортные развязки. Подробности – в нашем материале.

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