Голышмановский район. Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Тюменцы в соцсетях пожаловались на нашествие гусениц, подчистую уничтожающих листву на деревьях. Соответствующий пост без указания авторства опубликован в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Хотела бы придать огласке ситуацию в Голышмановском районе. Наши прекрасные леса стоят голые... Массовое размножение непарного шелкопряда. Серьезные повреждения садов и огородов, печальная картина! Вредители могут уничтожить гектары лесов! Еще в прошлом году были очаги размножения шелкопряда, но меры не были приняты. Их популяцию можно сократить, если обрабатывать леса бактериальными препаратами», – сообщил автор в посте, предоставив в подтверждение слов фотографию.

Как видно на кадрах, в лесу, который попал на снимки, на деревьях практически не осталось листьев. На фотографии также попали гусеницы, облепившие ветки деревьев. Кроме того, в тюменцы отмечают, что пострадали даже ели, а вокруг слышен хруст; а также называет увиденное экологической катастрофой.

Экопарк Затюменский. Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Также нашествие шелкопряда наблюдается в городской экопарке на Барнаульской улице. В тюменской мэрии подтвердили природную проблему в лесном массиве Тюменской области.

«На территории юга Тюменской области наблюдается вспышка непарного шелкопряда в 2026 году. На сегодняшний день Голышмановским лесничеством при патрулировании обследована территория Голышмановского округа. Все данные по очагам вредителя отражены в листках сигнализации, отправлены в Центр защиты леса. Принять решение по обработке территорий препаратами могут Департамент лесного комплекса и Центр защиты леса Тюменской области. Дополнительно сообщаем: гибель насаждений от непарного шелкопряда, по наблюдениям прошлых лет, не зафиксирована», - прокомментировали ситуацию в городской администрации.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области продлили особый противопожарный режим, который будет действовать до 28 июня. В рамках этих мер действует ряд строгих запретов, включая ограничение на посещение лесов. С начала весны в регионе произошло 54 лесных и 253 ландшафтных пожара. Ежедневно специалисты проводят рейды, в ходе которых уже выявлено более 170 нарушителей. Подробности – в нашем материале.

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