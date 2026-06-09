Когда в Тюмени появятся результаты ЕГЭ-2026: график публикации баллов по предметам

Первыми свои результаты узнают те, ко писал историю, литературу или химию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волнение нарастает: выпускники уже сдали первые экзамены, и теперь все с нетерпением ждут заветных баллов. Первые результаты ЕГЭ в Тюменской области, как и по всей стране, появятся в сроки, которые закреплены официальным графиком, — его утверждают Минцифры, Рособрнадзор и Минпросвещения. При этом для каждого предмета дата своя: всё зависит от того, когда именно школьники держали экзамен.

График публикации результатов по предметам

Так, тем, кто 1 июня писал историю, литературу или химию, свои баллы можно будет узнать не позднее 14 июня. Чуть позже, к 19 июня, станут известны результаты по русскому языку — этот экзамен прошёл 4 июня. Математику, и базовую, и профильную, выпускники сдавали 8 июня, а итоги по ней обещают подвести до 21 июня. Дальше по списку: обществознание и физику писали 11 июня, их результаты должны появиться до 24 июня. А тем, кому 15 июня достались биология, география или письменная часть иностранных языков, придётся подождать до 28 июня. Самые последние в основной волне — информатика и устная часть иностранных языков: экзамены назначили на 18–19 июня, а баллы по информатике обещают до 29 июня, по устной части — до 1 июля.

Где и как узнать результаты

Узнать свои результаты можно сразу несколькими способами. Самый удобный для многих — портал «Госуслуги»: достаточно зайти в личный кабинет и открыть раздел «Документы», а там выбрать «Образование». Ещё один вариант — официальный информационный портал ЕГЭ (checkege.rustest.ru): тут понадобятся паспортные данные и код регистрации участника. В школы сведения тоже поступают оперативно. Если выпускник ещё несовершеннолетний, за результатами могут прийти и родители, но с собой обязательно нужно взять паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

Важные нюансы

Нередко баллы появляются раньше предельной даты — если проверка работ завершилась быстрее, чем планировалось, их сразу загружают в систему. Отдельный график — для тех, кто сдавал экзамены в резервные и дополнительные дни: их результаты обычно приходят в период с 1 по 16 июля.

Ну а если выпускник уверен, что при проверке допустили ошибку, у него есть шанс отстоять свои баллы: подать апелляцию можно в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов.

Главное — не накручивать себя раньше времени и помнить: даже если цифры пока не те, на которые рассчитывали, это ещё не финал истории.

Ранее в материале издания «Комсомольская правда – Тюмень» психолог Алтын Галеева поделилась техниками, которые помогают с самообладанием перед ЕГЭ. Она раскрыла рабочие приёмы против экзаменационной паники. Когда паника накрывает — в комнате за столом или уже в экзаменационной аудитории, когда сердце колотится, а мысли разбегаются, — помогут простые техники заземления.

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