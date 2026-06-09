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9 июня 2026 7:51

Три техники, чтобы не сойти с ума перед ЕГЭ: как усмирить панику прямо в аудитории

Психолог Галеева раскрыла приёмы против экзаменационной паники
Анна Горлач
Психолог Галеева раскрыла приёмы против экзаменационной паники

Психолог Галеева раскрыла приёмы против экзаменационной паники

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Период ОГЭ и ЕГЭ часто превращает квартиру школьника в зону повышенной тревожности. Кажется, будто вся жизнь сейчас сведена к нескольким листам бумаги и трём часам волнения в классе. Но на самом деле это не так. И самое важное, что стоит услышать и подростку, и его близким: даже если всё пойдёт не по плану, жизнь не обрушится. Просто об этом в разгар подготовки говорить как-то не принято — все слишком напряжены. Почему это важно и как грамотно разрулить ситуацию, изданию «Комсомольская правда – Тюмень» рассказала психолог центра «Семья» Алтын Галеева.

«Не могу дышать. Не могу спать. Внутри всё сжимается». Так описывают своё состояние многие школьники. И это не слабость. Это нормальная реакция психики на колоссальное давление. Проблема в том мифе, который годами витает вокруг экзаменов: «От ЕГЭ зависит вся твоя жизнь». Мозг воспринимает такую установку как прямую угрозу безопасности — а на угрозу он закономерно отвечает паникой. Но правда в том, что ни один экзамен не определяет судьбу целиком. Да, он важен, но он — лишь один из этапов, а не приговор.

Самый страшный сценарий: что будет, если сдать плохо?

Чтобы снизить градус страха, психологи советуют встретиться с тревогой лицом к лицу —на бумаге. Это может касаться не только экзамена, но в данном случае – речь о нем. Возьмите лист и честно запишите самый страшный сценарий: «Я не наберу нужные баллы в нужный вуз». А рядом выпишите сразу три реальных выхода из этой ситуации. Не один, а именно три: например, рассмотреть другие вузы с более низкими проходными, подумать о колледже, взять год на то, чтобы разобраться в себе и пересдать позже. Еще один страх: «Кажется, что все друзья поступят, а я нет». Ответ может быть таким: «После школы пути расходятся. Через 5 лет никто не будет помнить баллы. Будут помнить, кто каким человеком стал».

Тревога питается неизвестностью. Как только пугающая неопределённость превращается в конкретные варианты действий, она теряет свою власть. Вывод такой: даже в самом плохом варианте всегда есть дороги. Просто о них не говорят в школе и дома, потому что родители и учителя тоже охвачены тревогой. Но жизнь устроена сложнее, чем схема «сдал - молодец, не сдал - неудачник».

«Не могу дышать. Не могу спать. Внутри всё сжимается»

«Не могу дышать. Не могу спать. Внутри всё сжимается»

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Три техники которые работают «прямо сейчас»

Когда паника накрывает — в комнате за столом или уже в экзаменационной аудитории, когда сердце колотится, а мысли разбегаются, — помогут простые техники заземления. Первая — «5-4-3-2-1». Назовите про себя пять вещей, которые видите вокруг (стол, лампа, окно, чашка, ручка). Затем четыре предмета, которые можете потрогать (ткань джинсов, холодный стакан, шершавый край столешницы). Дальше — три звука (может, гудит холодильник, доносится шум машин с улицы, слышно собственное дыхание). Потом два запаха (чай, бумага, свежий воздух). И наконец, одно простое действие (сделать глоток воды, потянуться, встать и пройтись). Эта последовательность возвращает мозг из пугающих фантазий в реальность.

Вторая техника — грамотные «окна» для учёбы. Пытаться сидеть за книгами шесть часов подряд — значит работать против себя. Мозг устаёт, эффективность падает, а тревога растёт. Оптимально чередовать нагрузку: 45 минут занятий и 15 минут настоящего отдыха — не с телефоном в руках, а с прогулкой, растяжкой, музыкой. Тем, кому сложно высидеть так долго, подойдёт схема 25 минут работы и 10 минут отдыха. Важно во время занятий фокусироваться на одной теме, а телефон убрать в другую комнату. А в перерыве — действительно отдыхать: встать из-за стола, подышать, дать телу и голове передышку. Соцсети в этом случае не отдых, а дополнительная нагрузка.

Третья техника — «Круг контроля». Нарисуйте мысленно (или на бумаге) два круга. Внутренний — то, что зависит от вас: сколько спать, что есть, взять ли с собой паспорт, прийти вовремя, дышать глубоко, когда волнуетесь. Внешний — то, что вне вашей власти: какие задания попадутся, как будут вести себя другие в аудитории, погода за окном, реакция родителей. Перестаньте тратить силы на внешний круг. Сосредоточьтесь на том, что реально можете сделать, — это даёт ощущение опоры.

Если мама или папа сами дрожат от напряжения, подросток невольно думает: «Раз они так боятся, значит, и правда всё очень опасно»

Если мама или папа сами дрожат от напряжения, подросток невольно думает: «Раз они так боятся, значит, и правда всё очень опасно»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если сорвался

Бывает, что силы всё-таки заканчиваются. Подросток кричит, швыряет тетрадь, плачет. Или родитель срывается, выплёскивает свою усталость и страх. Это не про «плохое поведение». Это сигнал: ресурс на нуле. В такие моменты не нужно добивать себя чувством вины.

Если устал ребёнок, скажите ему (или себе, если это вы): «Ты устал. Это нормально. Давай возьмём паузу — час, день, сколько нужно. Поедим, погуляем, поспим». Восстановление — не слабость, а необходимая часть подготовки. Перегруженный мозг не учится, он просто перестаёт воспринимать информацию.

Если сорвался родитель, важно вернуться и спокойно сказать: «Я сорвался, потому что устал. Давай поговорим позже». Если подросток отвечает резко — не вступайте в спор, дайте обоим остыть. Такое поведение — как раз признак взрослости: умение вовремя выйти из конфликта.

Три вещи, которые делают родители неосознанно и зря

Часто родители сами, желая поддержать, делают только хуже. Вопросы вроде «Сколько сегодня занимался?» ребёнок считывает не как заботу, а как контроль и недоверие. Сравнения с Петей, который «уже десять вариантов решил», бьют по и без того хрупкой уверенности. А если мама или папа сами дрожат от напряжения, подросток невольно думает: «Раз они так боятся, значит, и правда всё очень опасно».

Вместо этого попробуйте спросить: «Как ты сегодня? Тяжело было?». Откажитесь от сравнений — иногда лучшее, что можно сделать, это просто промолчать. А если волнуетесь сами, признайтесь честно: «Да, я переживаю. Но это моё волнение, я с ним справлюсь. Тебе не нужно меня успокаивать».

Простые правила для родителей

Простые правила для родителей

Простые правила для семьи на время экзаменам

Есть несколько простых семейных правил, которые помогут пережить этот период с меньшими потерями. Договоритесь не говорить об экзаменах после восьми вечера — пусть вечер будет про семью, ужин, смешные истории, а не про баллы. Выделите время за ужином, чтобы коротко обсудить страхи — но не дольше десяти минут. Устраивайте один выходной в неделю, когда про ОГЭ и ЕГЭ вообще не звучит ни слова. Если кто-то сорвался — не обвиняйте, а предложите начать заново. И родителям стоит сместить фокус: вместо «Что ты сегодня учил?» спрашивать «Как ты себя чувствуешь?».

Режим дня тоже работает на спокойствие. Хаос и непредсказуемость питают тревогу, а чёткое расписание, где есть место и учёбе, и отдыху, создаёт ощущение безопасности.

Самый «страшный день»

И вот наступает самый волнительный день — день экзамена. Родителям в этот момент хочется сказать что-то очень важное, подбодрить, напомнить про веру в ребёнка. Но фразы вроде «Ты обязательно справишься, мы в тебя верим» иногда звучат как дополнительный груз. Подросток слышит: «Если не справишься — ты нас разочаруешь». Лучше сказать спокойно и тепло: «Удачи. Я буду ждать. Что бы ни случилось — это не катастрофа».

Самому школьнику перед выходом стоит сделать несколько медленных вдохов и выдохов: вдох на четыре счёта, выдох на шесть-восемь. Это физиологически снижает уровень паники. В аудитории, если накатит тревога, снова поможет техника «5-4-3-2-1». И важно помнить: это не конец жизни. Это всего три часа. Они пройдут.

Короткая памятка, которую можно повесить на холодильник

Короткая памятка, которую можно повесить на холодильник

Через пару лет никто не будет вспоминать, сколько баллов кто получил. А вот то, как семья прошла этот сложный период — сохранила ли тепло, сумела ли поддержать, не разругалась ли в пух и прах, — останется. Отношения важнее баллов. И это, пожалуй, самый главный урок, который можно вынести из всей этой истории.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, как сложилась жизнь после триумфа у тюменца, получившего 300 баллов на ЕГЭ. Он поделился секретами подготовки к экзаменам.

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