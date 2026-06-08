ЕГЭ на максимум и жизнь после: почему выпускник с 300 баллами выбрал Тюмень и как потратил губернаторскую премию

Фото: из личного архива Кирилла Яковенко

Сейчас у тюменских одиннадцатиклассников самый напряжённый этап — в разгаре экзаменационная пора. Сегодня, 8 июня, идёт сдача ЕГЭ по математике. Да, им непросто, но спустя время они, наверняка, будут воспринимать этот период как ценный опыт, который точно пригодится в жизни. И именно сейчас есть повод вспомнить тех, кто уже преодолел этот рубеж и сумел достичь по-настоящему ярких результатов.

300 баллов и 300 тысяч

Среди ярких звёзд Тюменской области — выпускник школы № 89 Кирилл Яковенко, чей результат в 2024 году стал настоящей историей успеха: он набрал максимальные 300 баллов сразу по трём предметам — русскому языку, профильной математике и физике.

Такой триумф не остался без внимания региона: за каждые 100 баллов юноша получил по 100 тысяч рублей — эта мера поддержки, запущенная по инициативе губернатора Александра Моора в 2022 году, наглядно показывает, насколько высоко в Тюменской области ценят школьные достижения. Сейчас Кирилл — студент второго курса Тюменского государственного университета, осваивает перспективное IT-направление и уверенно движется к своим целям.

«Был шок»: какие баллы стали неожиданностью

В беседе с изданием «Комсомольская правда — Тюмень» Кирилл откровенно рассказал, как готовился к экзаменам, что помогло выдержать это напряжение, куда потратил 300 тысяч губернаторских и почему не отправился покорять столицу.

По его признанию, стопроцентный результат по физике был ожидаем — именно этому предмету он уделял львиную долю внимания, тогда как 100 баллов по русскому и математике стали для него настоящим потрясением.

– Результаты по русскому и математике я узнал одновременно, был шок. По ним не ожидал. На математику надеялся, русский ждал только больше 70. А вот после физики узнать баллы было облегчением, так как к ней готовился больше всего, ну и в душе уже хотелось 300 получить, — вспоминает он.

При этом, несмотря на разницу между точными науками и гуманитарным предметом, переключаться между ними ему удавалось без изматывающих усилий — он сумел выстроить подход, при котором подготовка не превращалась в тяжёлую повинность, а математика и вовсе оставалась тем предметом, к которому душа лежала всегда. Сложнее всего из экзаменов дался русский. Объяснил он это тем, что при подготовке надо было в большом объеме заучивать теорию.

По словам Кирилла, он не очень переживал за результаты ЕГЭ. Предполагал, что будут хорошие баллы, и в тюменский вуз он точно поступит. Так или иначе, это и получилось.

«2 часа на занятия, а потом 8»

Его график подготовки не был жёстко выверенным марафоном: в обычные дни он посвящал занятиям 2–3 часа, ориентируясь на самочувствие и желание, а в последние две недели перед ЕГЭ интенсивность возросла до 8 часов в день. В ход шли и дополнительные ресурсы — репетитор по физике, бесплатные видеоматериалы по математике и специальный курс от онлайн школы, который он подключил незадолго до испытаний.

Важной оказалась и способность вовремя отпускать учёбу: у Кирилла были полноценные дни без занятий, когда он гулял, общался с друзьями и играл в игры, — именно такой баланс позволил ему не выгореть и сохранить силы для финального рывка.

Оглядываясь назад, он твёрдо заявляет, что ничего не стал бы менять в своей подготовке — всё сложилось именно так, как нужно.

Фото: из личного архива Кирилла Яковенко

От архитектора до IT

Кстати, школьные годы Кирилла тоже завершились успехами: он окончил 11 классов исключительно на пятёрки и получил красный аттестат. На протяжении учёбы его планы на будущее постоянно менялись.

– Сначала задумывался о профессии архитектора, затем рассматривал нефтегазовое направление, но в итоге IT перевесило. Мне кажется, здесь море возможностей.

И для этого, убеждён Кирилл, Тюмень даёт всё необходимое — город динамично развивается, здесь рождаются интересные проекты и формируются реальные перспективы для молодых специалистов.

Почему не столица?

Многим было любопытно, почему при столь блестящих результатах он не устремился в столичные университеты, где двери для него, несомненно, были бы открыты. Ответ Кирилла прост и искренен: ему не хотелось уезжать, а выбранная специальность, пусть и определилась методом исключения и дважды менялась, в итоге привела его на направление МОиАИС.

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем — престижную программу, где глубокая фундаментальная математика соединяется с практическим программированием, формируя специалистов, способных создавать по-настоящему сложные алгоритмические решения.

– Я чувствую, что я на своем месте - это главное! – говорит студент.

Что стало с губернаторской премией

Кирилл признался, что полученные 300 тысяч губернаторских выплат он пока не потратил, сосредоточившись на учёбе.

Старшеклассникам, которые прямо сейчас переживают горячую пору экзаменов, Кирилл даёт ёмкие и жизненные советы: делать ставку на практику и отработку разнообразных типов задач, находить радость в самом процессе подготовки и ни в коем случае не пренебрегать отдыхом.

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