Фото: соцсети.

В Тюмени накануне вечером в понедельник, 8 июня, пользователи в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали тревожные кадры: на них маленький ребенок в одном памперсе бежит по дороге. Около 17:30 в районе гостиницы «Лайнер» на подъезде к аэропорту Рощино случайные прохожие и водители заметили раздетого ребенка, который бегал по проезжей части.

Он был практически без одежды — на нём был только подгузник, а родителей поблизости не оказалось. Очевидцы попытались оказать помощь малышу до прибытия компетентных органов. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, можно рассмотреть, что к ребенку подбегает женщина в платье, но позже сообщили, это обычный прохожий, она пыталась убрать несовершеннолетнего с дороги, где мелькают машины.

Тюменцы предположили, что ребенок сбежал из детского сада, вероятно потерялся.

После того как видеозапись происшествия попала в социальные сети, ситуацией заинтересовались правоохранительные структуры. Прокуратура Тюменской области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

«Прокуратура Тюменской области по данному факту организовала проведение проверки исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Будет дана оценка надлежащему исполнению родителями малолетнего своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, в том числе по защите прав и законных интересов ребёнка», - заявили в пресс-службе регионального управления прокуратуры Тюменской области.

Полиция, в свою очередь, передала материалы в органы по делам несовершеннолетних для проведения дальнейшей проверки.

Аналогичная ситуация произошла в одном из садов Тюмени в 2019 году. Четырехлетняя девочка ушла гулять по городу. Отсутствие малыша обнаружилось только тогда, когда за ребенком в сад пришла мама. Малышка, выйдя на улицу, за пределы сада, практически сразу заблудилась. На ребенка без взрослого обратила внимание прохожая. Она вместе с малышкой попыталась найти родителей в ближайших дворах, а потом позвонила по телефону 02. Следователи инициировали проверку. Подробности – в нашем материале.

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