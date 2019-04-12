2019-04-12T10:40:10+03:00
Происшествия

Воспитатели одного из садов Тюмени не заметили, как сбежал ребенок

Потерявшегося малыша заметил случайный прохожий
Марина АНТОНОВА
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Воспитатели одного из садов Тюмени не заметили, как сбежал ребенокВоспитатели одного из садов Тюмени не заметили, как сбежал ребенокФото: Ольга Крыльцова
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Скандальная история произошла в одном из садов Тюмени. 4-летняя девочка ушла гулять по городу. Отсутствие малыша обнаружилось только тогда, когда за ребенком в сад пришла мама.

Как рассказала корреспонденту "Комсомольской правды" одна из родительниц воспитанников этого сада, девочка, выйдя на улицу, за пределы сада, практически сразу заблудилась. На ребенка без взрослого обратила внимание прохожая. Она вместе с малышкой попыталась найти родителей в ближайших дворах, а потом позвонила по телефону 02.

В областном управлении Следственного комитета России подтвердили, что такой случай, действительно, произошел в саду №60, но обстоятельства произошедшего еще выясняются. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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