Фото: из личного архива Натальи Котовской

Многодетная мама Наталья Котовская, когда-то похудевшая на 50 кг, чтобы заработать значок ГТО, рассказала, как боролась за удержание веса, чем жертвовала, как живет теперь и какие новые задачи перед собой ставит.

Точка невозврата: когда стало ясно — пора меняться

Она вспоминает, что в 34 года весила 114 кг, ходить стало тяжело, а в магазинах приходилось искать одежду 58 го размера. Но она не сдалась: за полтора года Наталья сбросила 50 кг, заработала значок ГТО, сменила профессию и теперь помогает другим обрести форму.

Всё началось с «того самого понедельника», когда Наталья твёрдо решила худеть. Первая попытка пробежаться закончилась болью в боку уже через 20 метров. Но отступать она не собиралась и переключилась на прогулки. Постепенно наращивала нагрузку: начинала с 3 км пешком через день, а со временем стала проезжать на велосипеде 25–30 км и бегать по 10 км.

Фото: из личного архива Натальи Котовской

Особое место в её программе заняла скандинавская ходьба. Как говорит Наталья, многие её недооценивают, считают развлечением для пенсионеров. Но она отлично подходит тем, кто бережёт спину и колени».

Год спортивного квеста

Плавный прогресс — один из главных принципов на пути к снижению веса. Около 3 кг в месяц — оптимальный темп: первые 5 кг уходят быстро, а дальше становится сложнее. Через 5 месяцев, сбросив 15 кг, Наталья обратилась к тренеру — специалист помог скорректировать программу. Она убедилась: одних тренировок мало, важно менять пищевые привычки.

Параллельно Наталья готовилась к сдаче нормативов ГТО — порой вместе со школьниками. Дети смотрели на меня с удивлением, но ее это не смущало. Год сдачи нормативов стал своеобразным квестом.

Новая жизнь: спорт, профессия, помощь другим

Преображение открыло новые горизонты. Наталья участвовала в забегах, «Стальном характере», организовала челлендж «Поднять велосипед на вытянутых руках», получила квалификацию учителя физкультуры и запустила проект «Реально худею», помогая другим сбросить по 50 кг. Один из её приёмов — попросить учеников поднять вес, который они потеряли.

Фото: из личного архива Натальи Котовской

– Кто то смеялся: «Да 5 кг — ерунда!» А попробуй, возьми 5 кг и погуляй с ними часик. Когда я похудела на 50 кг, взяла эту штангу, приседала с ней — у меня слёзы текли. Я не могла поверить, как я это носила в себе.

Позже Наталья увлеклась пауэрлифтингом – спортом, «когда можно много есть», как говорит Наталья. Но, заметив, что теряется женственность, решила остановиться. Сейчас она — профессиональный массажист, и крепкие мышцы, наработанные за годы тренировок, помогают ей справляться с нагрузками на работе.

Новый вызов

Больше 5 лет удавалось удерживать вес в 54 кг, но стресс спровоцировал набор сначала 15 кг, потом еще чуток. Поправилась, но до того критического состояния, конечно, далеко. Однако Наталья не опустила руки, полгода назад, когда переживания остались позади, она поставила себе задачу – вернуться в лучшую форму. Сейчас ей 44 года, и цели она откорректировала. Говорит, что в возрасте за 40 важнее не килограммы, а здоровье, поэтому новый ориентир – снизить вес до комфортных 70–72 кг.

– Думаю, в этот раз сложно будет стать фитоняшкой, как тогда, хоть и хотелось бы. После 40 лет процесс похудения идёт иначе, – признает она, — влияют возраст и гормональный фон. Но опыт и образование учителя физкультуры помогают грамотно подходить к делу. За полгода удалось размер одежды поменять с 54 до 50. Объем окружности талии уменьшился до 5 см. Да, на раскачку ушло много времени. Самым сложным, оказалось, найти время на отдых и сон. Я трудоголик, несмотря на то, что я сейчас работаю, как говорится «сама на себя», все равно не могу взять и уйти в отпуск внезапно. Все планирую заранее.

По ее словам, немаловажный момент при похудении – это наладить питание и снижать вес постепенно. Вернулась к подсчету калорий, распределяя по объёму БЖУ (белки, жиры, углеводы). Снова начала читать этикетки в магазине на продуктах. И в корзине чаще стали появляться правильные продукты. Научилась делать домашний йогурт, который прекрасно заменяет сметану, очень вкусный и восстанавливает перистальтику кишечника. Начала пить только ультрапастеризованое молоко. В рационе в основном куриная грудка, гречка, рис, яйцо, сыры брынза, адыгейский, кукурузные зерна, овощи и фрукты (цитрусовые, бананы, груши, яблоки), а хлеб убрала. Добавила самомассаж тела.

– Отдых на море пошел на пользу, я прилетела 1 июня. Даже по вещам чувствую, что стали просторнее. И в целом меньше отеков. На следующей неделе планирую вернуться в тренажёрный зал. Еще начала заниматься боксом с тренером. От чего я вообще в восторге! Как мне кажется, тренировки боксом разогнали стоящую воду во мне. За одну тренировку я трачу до 900 ккал. У меня есть приложение, и оно считывает количество потраченных калорий. В боксе все тело задействовано. Не нужно изнурительно бегать, или поднимать тяжести. Одни плюсы. За час получаешь массу энергии. И ждешь следующей тренировки.

Фото: из личного архива Натальи Котовской

Как говорит Наталья, она – человек со сформированным физическим каркасом, и похудение работает по-другому. Не смотря на то, что был небольшой перерыв в спорте, мышцы практически не усохли (вот что значит спортивный опыт), а только стали менее тренированными. Значит, необходимо сохранить объем мышц и потерять объем в жировой массе. И это регулируется только питанием.

– Важно еще наладить режим питания, сна, отдыха и регулярных тренировок. При хорошем раскладе и при правильном порядке на соревнования, к примеру, по пауэрлифтингу можно выйти в моем случае через 3-4 месяца. Там жировая ткать не играет роль. Такой задачи не ставлю, но интерес всегда есть, тем более я уже участвовала в состязаниях.

Фото: из личного архива Натальи Котовской

Планы на будущее: ГТО, ученики и новые цели

Наталью вдохновляют собственные достижения, опыт и поддержка учеников.

– Кстати, мои прежние ученицы, которые бросили тренировки, тоже столкнулись с набором веса — и теперь зовут меня снова помочь им, — улыбается она. — Очень хочется возобновить занятия группы по похудению.

Но прежде она твёрдо решила достичь желаемой формы: «Надо показывать пример».

Одна из главных целей — получить ещё один золотой значок ГТО в своей возрастной категории.

– Как только приду в форму, обязательно попробую, — подтверждает Наталья. — По образованию я учитель физкультуры, так что такие достижения помогают обновлять портфолио и держать себя в тонусе — и физически, и профессионально.

Советы Натальи по питанию

- разберитесь с пищевыми привычками: «Если наедаться перед сном, толку от тренировок не будет»;

- сократите сахар;

- используйте метод двух ладоней: в одной — клетчатка (салат), в другой — белок (два варёных яйца);

- выбирайте крупы грубого помола (гречку, перловку, рис);

- для быстрого заряда энергии — овощи, фрукты, сухофрукты;

- экономьте время с мультиваркой.

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