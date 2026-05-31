Цирковое шоу, арт-фестиваль и воздушные шары: куда сводить ребенка на День защиты детей в Тюмени — афиша

Фото: администрация Тюмени.

С началом лета Тюмень открывает сезон больших семейных праздников. В этот раз День защиты детей выпадает на понедельник, поэтому многие городские площадки расширили афишу к 1 июня, захватив и выходные накануне. Программа предусматривает мастер-классы и спектакли, концерты и уличные фестивали. В этой подборке лучшие идеи, где отметить День защиты детей в Тюмени 1 июня 2026 года.

Цирковое шоу «Весёлая семейка» (0+)

Фото: ДК «Нефтяник».

Перед тюменцами выступят самые юные цирковые артисты, возраст которых не превышает 13 лет. Зрителей ждут номера от воздушных гимнастов, акробатов и жонглёров в ДК «Нефтяник».

Артисты студии «Икар» будут не только выполнять сложные трюки, но и сопровождать их юмористическими стихами, что обещает сделать представление по-настоящему весёлым.

Начало представления в 15:00. Стоимость билетов составляет 700 рублей, купить их можно по ссылке.

Праздничные гуляния

Фото: администрация Тюмени.

Праздничный день начнется со уличных программ во всех округах города. В 11:00 в сквере «Казачьи луга» - Центр русской культуры - начнется праздник «На круглой планете счастливые дети», где гостей ждут интерактивные площадки и творческие номера.

В это же время Дом культуры «Поиск» приглашает на игровую зону «В мире детства» с аниматорами и викторинами, а Дом культуры «Водник» проведет семейную программу «Лето в понедельник…» с мастер-классами.

Фото: администрация Тюмени.

В 11:30 в жилом районе РТС на улице Авторемонтной состоится дворовый праздник «Навстречу летним приключениям». Завершится день культурно-просветительским проектом «Мыс — страна моего детства» в сквере Мыс детства в 18:00.

Концерты «Музыка компьютерных игр» (0+) и песни Disney (0+)

В 16:00 Филармония приглашает на концерт «Музыка компьютерных игр», где оркестр исполнит саундтреки из популярных видеоигр. А в 19:00 Драматический театр представит джазовый концерт «Дисней-джаз» с аранжировками мелодий Disney.

Литературные чтения «Волшебник Изумрудного города» (0+)

Любители чтения смогут встретиться с любимыми героями. В 12:00 Детская библиотека им. Лагунова проведет интерактивную встречу с персонажами сказки «Волшебник Изумрудного города».

1 и 2 июня Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева и филиалы приглашают юных гостей и их родителей на праздничные программы, посвящённые Дню защиты детей и 135-летию со дня рождения писателя Александра Волкова – автора сказочного цикла «Волшебник Изумрудного города».

Праздничный марафон стартует 1 июня в 12:00 в Детской библиотеке имени К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3). Ребят ждёт «Путешествие в Изумрудный город», где они встретятся с Элли, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. А после гости отправятся в тур по волшебным странам, примут участие в творческих мастер-классах, викторинах и литературном турнире, а также смогут посетить тематическую книжную выставку.

В этот же день, 1 июня, Специальная библиотека для слепых (ул. Холодильная, 84) приглашает на литературную игру «Волшебник Изумрудного города». В компании отважной Элли и неунывающего Тотошки ребята пройдут сказочные испытания, проявив смекалку и находчивость. А для самых маленьких читателей здесь подготовили викторину с призами «Тотошка собирает друзей».

Продолжится праздник 2 июня в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59). Гостей ждёт интерактивная программа «Изумрудный город зовёт – отправляемся в путешествие с любимыми героями».

Развлекательная программа «Праздник счастливых детей» (0+)

Фото: администрация Тюмени.

Место проведения: ТРЦ «Тюмень Сити Молл», ул. Тимофея Чаркова, 60

Праздник детства – это громкий смех, яркое солнце, летние каникулы, много эмоций и счастливых детей!

Участники смогут погрузиться в захватывающие командные соревнования, научиться чему-то новому и интересному в творческих мастерских. У каждого будет возможность выиграть замечательные подарки, насладиться живой музыкой и танцами.

Прекрасная возможность провести этот день взрослым вместе с детьми! А еще не упустить возможность подарить себе и своим близким море позитива и незабываемых впечатлений!

Семейный праздник в ТРЦ «Панама» (0+)

В понедельник,1 июня, в ТРЦ «Панама» пройдёт большой семейный праздник ко Дню защиты детей — с музыкой, активностями и атмосферой настоящего лета.

В программе:

— «Поём всем городом» — любимые песни и дуэты с друзьями — запуск 1000 воздушных шаров в небо — активности и развлечения для детей — праздничная атмосфера для всей семьи

Мероприятие начнется в 17:00.

ТРЦ «Остров» проведёт праздник ко Дню защиты детей (0+)

1 июня в ТРЦ «Остров» на ул. Федюнинского, 67 пройдёт праздничная программа ко Дню защиты детей. Начало мероприятий — в 18:00.

Гостей ждут мастер-класс по созданию летнего брелока, игровая зона, аквагрим и сладкая вата. В 18:30 начнётся концерт, конкурсы и розыгрыш подарков. Участие бесплатное.

ДК «Орфей» проведёт праздничные программы ко Дню защиты детей (0+)

1 июня в Тюмени ДК «Орфей» приглашает семьи на праздничные мероприятия. В 16:00 на ул. С. Шахлина, 20 стартует программа «Счастливое лето: приключения начинаются», а в 18:00 на ул. 70 лет Октября, 5в — «Путешествие в страну детства».

Гостей ждут веселые игры, конкурсы и праздничная атмосфера для детей и взрослых.

Открытие «Симфонии у Башни» (6+)

Фото: Афиша.Тюмень, ВК.

В первый день лета на площади у молодежной резиденции «Башня» стартует музыкальный проект «Симфония у Башни». Гостей ждёт необычный концерт с живыми скрипками, балетной хореографией и вокалистами — начало в 19:00.

В проекте участвуют студенты колледжа искусств, института культуры и академии танца «Балет». Всё лето с 19:00 до 22:00 на площади будут звучать музыкальные композиции через мини-громкоговорители.

Ранее мы рассказывали о том, что с наступлением лета в Тюменской области ожидается затяжной период осадков, который продлится более недели. В понедельник, 1 июня, дневная температура воздуха составит от +25 до +30 градусов Цельсия, однако местами по региону возможны кратковременные дожди, грозы и даже град. В ночь на 2 июня прогнозируется сильный ливень и гроза, а практически весь следующий день в области будут идти дожди различной интенсивности. Согласно долгосрочным прогнозам метеорологических сервисов, дождливая погода с грозами задержится в регионе как минимум до середины месяца.

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