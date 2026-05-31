Погода в Тюменской области готовит очень неприятный сюрприз. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением лета в Тюменской области ожидается затяжной период осадков, который продлится более недели. Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают о переменчивой погоде.

В понедельник, 1 июня, дневная температура воздуха составит от +25 до +30 градусов Цельсия, однако местами по региону возможны кратковременные дожди, грозы и даже град.

В ночь на 2 июня прогнозируется сильный ливень и гроза, а практически весь следующий день в области будут идти дожди различной интенсивности.

Согласно долгосрочным прогнозам метеорологических сервисов, дождливая погода с грозами задержится в регионе как минимум до середины месяца.