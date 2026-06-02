Тюменские дети с кохлеарными имплантами получили шанс на полноценную реабилитацию по полису ОМС

Фото: АНО «Родительское объединение «МамУшки».

В Тюменской области запущен полный цикл комплексной реабилитации для пациентов с нарушениями слуха. В том числе — для детей, которые слышат благодаря кохлеарной имплантации. Медицинскую помощь, теперь можно получить по полису ОМС прямо в регионе.

Каждый родитель знает, какое счастье — слышать первые слова своего ребенка. Но что делать, если малыш родился с тяжелым нарушением слуха? К счастью, медицина умеет творить чудеса. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по числу операций по кохлеарной имплантации. Ежегодно около тысячи пациентов получают шанс на «цифровой слух».

Имплант, который хирурги устанавливают во внутреннее ухо, берет на себя работу поврежденных нервных клеток и передает сигналы на слуховой нерв. А управляет всем этим миниатюрный компьютер — речевой процессор, который крепится на голове. Так появляется возможность слышать.

Но сама операция — это только начало пути. Большинство пациентов — маленькие дети. Ребенок получает физический слух, но пока не понимает, что значат все эти звуки. В первое время мир для него превращается в хаотичный набор шумов и писков. Чтобы научиться понимать речь, говорить и развиваться наравне со сверстниками, потребуются месяцы и годы занятий со специалистами.

И — постоянный «уход» за сложной техникой. Речевой процессор необходимо регулярно настраивать, а каждые пять лет менять. Это обязательная часть реабилитации. Цена прибора — около 800 тысяч рублей. Для обычной семьи — почти стоимость автомобиля. К счастью, расходы оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования. Но чтобы воспользоваться этим правом, тюменцам раньше приходилось преодолевать тысячи километров и тратить немало сил.

Без альтернативы

До недавнего времени за заменой и настройкой процессоров семьям приходилось ехать в федеральные центры — Москву или Санкт-Петербург. Каждая поездка превращалась в квест. Маме-одиночке, многодетным родителям или работающим папе с мамой нужно было брать отпуск, покупать билеты, искать жилье, решать, с кем оставить младших детей. Государство компенсирует проезд, но на практике это жесткие рамки, плохо совместимые с рабочим графиком взрослых и состоянием здоровья ребенка.

Но самое обидное происходило, если малыш заболевал. В стационар с температурой или насморком не примут. Прием отменялся, и семья возвращалась домой, чтобы снова ждать очереди. Из-за этого некоторые родители откладывали замену процессоров до последнего. А время в таких случаях — враг. Без корректной настройки ребенок постепенно теряет связь с миром и упускает шанс на развитие.

Из большинства — в лидеры

Ситуация, где семьи с детьми после кохлеарной имплантации живут в режиме «чемоданов и квот», к сожалению, типична для большинства регионов. Полный цикл слухоречевой реабилитации по месту жительства смогли организовать лишь несколько субъектов страны. Причины чаще банальны: нет специалистов, оборудования или профильной клиники. А раз нет — значит, формально нет и потребности. Есть Москва и Санкт-Петербург — поезжайте туда.

При содействии Департамента здравоохранения в Тюменской области ситуация изменилась. Теперь медицинская помощь доступна практически рядом с домом. Экспертную часть взяла на себя специализированная клиника, работающая в системе ОМС: от приема сурдолога до выдачи новых речевых процессоров и занятий с сурдопедагогом.

Первая ласточка

Одним из первых пациентов стал 9-летний Захар. У мальчика два импланта — на левом и правом ушке. В марте этого года его семье впервые не пришлось собирать чемоданы в Москву.

— Для нас это настоящее спасение. Захар учится в школе, в семье недавно появился малыш, оставить его просто не на кого. А в этот раз мы просто записались на прием в Тюмени и получили помощь, — рассказывает мама мальчика Елена.

Для Любови Братынкиной и её сына Филиппа вынужденных поездок тоже стало меньше. Раньше ради реабилитации приходилось выезжать в другие регионы. Теперь занятия проходят дома.

— Для Тюмени это уникальная программа. Раньше очереди были по полгода, а теперь переживать не нужно. Очень хочется, чтобы такую возможность расширяли, — говорит Любовь Братынкина.

Помощь рядом

Когда врачи, сурдопедагоги и другие специалисты находятся не за тысячи километров, а в родном городе, меняется главное — качество жизни семьи. Дети не пропускают школу, растут в привычной среде и получают помощь вовремя.

Несколько лет назад аналогичного решения для Курганской области добился депутат Госдумы Александр Ремезков. Тогда замену речевых процессоров начали проводить по ОМС в регионе проживания.

Для этого не потребовалось принимать новые законы! Оказалось, что достаточно реализовать существующие и выстроить взаимодействие между федеральными и региональными структурами.

«Работая по обращению АНО «Родительское объединение «МамУшки», направив депутатские запросы, удалось добиться того, что в Кургане уже несколько лет детей-инвалидов по слуху обеспечивают жизненно необходимой медицинской помощью и полноценными условиями для развития. Нам удалось создать прецедент. Рад, что теперь такую же помощь оказывают в Тюмени. Мы последовательно добиваемся того, чтобы жители всех регионов России могли бесплатно получать высокотехнологичную медицинскую помощь рядом с домом», — подчеркнул Александр Ремезков.

В этом году реабилитацию и новые речевые процессоры в Тюмени получат около 20 семей. Регион показал: сделать медицину доступной и по-человечески близкой — возможно. Для этого достаточно просто слышать тем, кто нуждается в помощи.