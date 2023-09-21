«Мы бессмертные, я проверяла!»: тюменская общественница опровергла новость о том, что кормила детей грибами с кладбища

Тюменская общественница рассказала, кто на самом деле съел собранные на кладбище грибы Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Немало шума наделал наш материал о том, что тюменская общественница, журналистка Елена Тенегина собрала опята и подберезовики с кладбища. По ее словам, в опятах она не разбирается, поэтому отдала их маме ее водителя, а четыре подберезовика приготовила уже сама. Накануне мы дали некорректную информацию о том, что грибами женщина якобы накормила своих детей, однако сегодня редакции «КП»-Тюмень» она сообщила, что это в корне не так.

– Информация о том, что я кормлю детей грибами с кладбища, не соответствует действительности. Да и сами грибы были собраны в лесу рядом с кладбищем. Там еще три машины грибников стояли. Насколько они многодетные, сказать не могу, – отметила Елена.

На вопрос, кто же все-таки полакомился добычей, она ответила, что это были она и ее напарник по съемкам.

– Четыре подберезовика ела я и мой видеооператор. Мы бессмертные, я проверяла! Куда дела опята та пенсионерка, я не знаю. Но пенсионерам при нашей жизни грибы с кладбища не страшны. Происхождение бесплатных грибов – наименьшая из проблем в их жизни, – добавила Тенегина.

Напомним, что вирусолог и биолог корреспонденту «КП»-Тюмень» пояснили, что, несмотря на то что грибы собраны не на самих захоронениях и даже не возле них, это не отменяет того, что они могут содержать вредные вещества. Бактерии, яды и прочие токсичные компоненты могут мигрировать на дальние расстояния, а грибы, как пылесосы, способны втягивать в себя всё. В свою очередь, священник подчеркнул, что вера в приметы и магию у людей – большой грех, а грибы хоть с кладбища, хоть не с кладбища – это просто грибы.

Редакция «КП»-Тюмень» приносит искренние извинения Елене Тенегиной за ранее неверно истолкованную информацию.