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21 сентября 2023 10:24

«Мы бессмертные, я проверяла!»: тюменская общественница опровергла новость о том, что кормила детей грибами с кладбища

Тюменская общественница рассказала, кто на самом деле съел собранные на кладбище грибы
Екатерина БАЙКАЛОВА
Тюменская общественница рассказала, кто на самом деле съел собранные на кладбище грибы

Тюменская общественница рассказала, кто на самом деле съел собранные на кладбище грибы

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Немало шума наделал наш материал о том, что тюменская общественница, журналистка Елена Тенегина собрала опята и подберезовики с кладбища. По ее словам, в опятах она не разбирается, поэтому отдала их маме ее водителя, а четыре подберезовика приготовила уже сама. Накануне мы дали некорректную информацию о том, что грибами женщина якобы накормила своих детей, однако сегодня редакции «КП»-Тюмень» она сообщила, что это в корне не так.

– Информация о том, что я кормлю детей грибами с кладбища, не соответствует действительности. Да и сами грибы были собраны в лесу рядом с кладбищем. Там еще три машины грибников стояли. Насколько они многодетные, сказать не могу, – отметила Елена.

На вопрос, кто же все-таки полакомился добычей, она ответила, что это были она и ее напарник по съемкам.

– Четыре подберезовика ела я и мой видеооператор. Мы бессмертные, я проверяла! Куда дела опята та пенсионерка, я не знаю. Но пенсионерам при нашей жизни грибы с кладбища не страшны. Происхождение бесплатных грибов – наименьшая из проблем в их жизни, – добавила Тенегина.

Напомним, что вирусолог и биолог корреспонденту «КП»-Тюмень» пояснили, что, несмотря на то что грибы собраны не на самих захоронениях и даже не возле них, это не отменяет того, что они могут содержать вредные вещества. Бактерии, яды и прочие токсичные компоненты могут мигрировать на дальние расстояния, а грибы, как пылесосы, способны втягивать в себя всё. В свою очередь, священник подчеркнул, что вера в приметы и магию у людей – большой грех, а грибы хоть с кладбища, хоть не с кладбища – это просто грибы.

Редакция «КП»-Тюмень» приносит искренние извинения Елене Тенегиной за ранее неверно истолкованную информацию.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ