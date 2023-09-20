«Пока никто не умер, подождем!». В Тюмени многодетная мать накормила детей икрой из кладбищенских грибов

В Тюмени мать накормила детей грибами с кладбища. Фото: Елена Тенегина / Алексей Косенчук

Многодетная тюменка Елена Тенегина навела шороху в соцсетях из-за того, что собрала грибы прямо на кладбище. Под постом общественницы и журналистки началась настоящая вакханалия: подписчики начали говорить об абсурдности данного поступка, приплетая сюда суеверия, небезопасность кладбищенской земли, а также санитарные нормы. Сама же Тенегина считает, что люди раздули из мухи слона, а редакции «Комсомольская правда-Тюмень» и вовсе заявила, что вся добыча уже съедена и, к счастью, пока все живы.

– Поехали на кладбище к одной знакомой бабушке. Набрали, условно говоря, два подола. Завезли маме водителя опят, так как я в них не разбираюсь! Ее нисколько не смутила весть о том, что добыча с территории кладбища. Себе же я оставила четыре подберезовика. Пока никто не умер, подождем! Я в это вообще не верю! – говорит тюменка.

Врач-вирусолог Татьяна Синицина редакции «КП-Тюмень» объяснила, насколько безопасно есть грибы с кладбища, а также чем это может в будущем обернуться.

– Никто не знает с какими заболеваниями там похоронены люди, ведь так? Да и почва в местах захоронения загрязняется продуктами распада неорганического происхождения. Это бальзамирующие вещества, лакокрасочные материалы, синтетические продукты и много чего еще. В конце концов, может быть похоронен человек с лучевой болезнью, либо с инфекционными и вирусными заболеваниями. Кто даст гарантию, что вирусы и болезнетворные бактерии не распространятся по почве и не попадут в тела грибов?, – комментирует вирусолог.

Врач акцентировала внимание на том, что почва обладает пористой структурой. А значит, что все вещества, которые оказываются в ней, вполне себе могут «мигрировать» в любом направлении.

– Тут и погодные условия играют не последнюю роль! Во время сильных дождей вода вымывает продукты распада в более сухие места. А когда стоит засуха, то корни растений вытягивают влагу из более глубоких слоев вместе с трупным ядом, – говорит Синицина.

Тенегина оправдывается, что грибы были собраны чуть дальше кладбища, однако это тоже не гарант, что они безопасны.

– Растения на кладбище - часть сформированной здесь экосистемы. Они могут содержать в себе вредные вещества и продукты распада человеческих тел. Соответственно, несут угрозу здоровому человеку. Женщина говорит, что собрала грибы в 300 метрах от захоронений, но я выше говорила, что вредные вещества способны мигрировать! На рискованный, она, конечно, шаг пошла! Будем надеяться, что все будет хорошо, – сказала вирусолог Татьяна Синицина.

Биолог Ирина Вараксина поддержала позицию вирусолога и отметила, что грибы вообще не самый простой «продукт». Ежегодно ими травятся огромное количество людей и «пылесосы» они тоже хорошие.

– Даже съедобный гриб может быть опасен! Им легко можно отравиться. У них есть уникальная особенность – вытягивать из почвы все! Если почва загрязнена, то концентрация вредных веществ в растущем на ней грибе может быть в несколько раз выше, чем в окружающей среде. Они накапливают и тяжелые металлы, тот же медь, цинк, ртуть, селен. Я задам тот же вопрос: «Кто даст гарантию, что почва, даже вокруг кладбища, благоприятна?», – говорит биолог.

На сторону тюменки встал только священник Николай Сушков. И то с точки зрения мифов, мистики и суеверия.

– Чем отличаются грибы возле кладбища от других грибов? У нас люди верят во что угодно, но только не в то, что нужно! Собирать грибы возле кладбища – не грех, а вот суеверия, веры в гороскопы, гадания, целительство, экстрасенсорика – точно грех! Человек, который верит в Бога, больше ни в какую суеверную бредятину ни за что не поверит! Все творение Божие, а плохую энергетику только грех имеет! – высказался священник.

Со своими подписчиками Елена вступила в полемику и на любые их «нападения», аргументы и осуждения нашла, что ответить.

– Ничего с кладбища нельзя уносить! Примета плохая! Ягоды и грибы с кладбища используются в черных ритуалах. Еще бабушки говорили, что если накормить кого-то грибами, то это значит отвадить от чего! Даже жизни! Сама не проверяла, но это знание есть и никогда не беру! Даже обувь после кладбища стараюсь мыть, – пишут ее подписчицы.

Не растерявшись, Елена ответила оппонентам, что не понимает в этом логики, да и приметы, суеверия - смертный грех и недоверие Богу. К тому же, паниковать нечего: грибы прекрасны.

– Кто на кладбище собирает? Приметы тут не причем! Там хоронят людей, они лежат, разлагаются, выделяют разные вещества! К тому же люди умирают от болезней! – дискутируют люди.

Свое спокойствие по поводу того, что ее не смущают грибы с кладбища она объясняет тем, что в семье есть медики. И сама она имеет корочку медсестры.

– Я не верю в перелет трупных бактерий на большие расстояния. И песок с кладбища я бы, наверное, не стала брать. Даже кошке. Хотя, опять же, смотря как на это посмотреть. У могил известных личностей, например растаскивают камешки или песок! И ничего, нормально все у всех! – добавила тюменка.

Она уверена, что неоднозначная реакция у людей произошла из-за того, что люди боятся покойников и смерти, а грибы тут вовсе ни причем. По ее словам, грибы она, в конце концов, собрала не с самого кладбища, а за его территорией.

– Мы срезали грибы в лесу, который находится примерно в 300 метрах от кладбища, а видео записали между могил! Просто лес для съемки не интересен, так ведь? Зато смотрите, какая дискуссия получилась, – подытожила Тенегина.