«Ругался матом и призывал к побегу»: житель Тюмени устроил бунт в изоляторе

Тюменец устроил пьяный дебош в обезьяннике и сломал руку. Фото: Татьяна Коркина

Тюменец устроил пьяный дебош в обезьяннике. 44-летнего мужчину задержали сотрудники полиции за повреждение чужого имущества. Житель областного центра гулял с бутылкой водки на улице и решил похулиганить. С помощью алкогольного напитка тюменец разбил припаркованный автомобиль «Лада», сообщил источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

Попытался задержать хулигана сам владелец машины, он позвонил в полицию и передал пьяного мужчину в руки оперативников. Тюменца доставили в отделение полиции № 7, где на него был составлен прокол за распитие алкогольных напитков в общественных местах и хулиганство. Позже его направили в изолятор временного содержания.

Однако на этом тюменский хулиган не остановился, он решил устроить бунт в обезьяннике: начал орать, ругаться и призывать своих «коллег» по несчастью к побегу. Тюменский бунтарь пытался освободить всех сокамерников из изолятора.

Как рассказывает источник, полицейские попытались угомонить нарушителя, но не рассчитали силы при заломе рук за спину. Мужчина так страдал от боли, что оперативникам пришлось вызвать скорую медицинскую помощь.

Врачи диагностировали у тюменца перелом руки, его доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь. В учреждении дебошир не остался, а сообщил, что его избил полицейский, а потом благополучно ушел домой.

Позже житель Тюмени обратился в следственный комитет, начата процессуальная проверка.

Ранее «КП» писала о том, что начальником полиции по оперативной работе МО МВД России «Ишимский» Виктором Суворовым и начальником отдела уголовного розыска МО МВД России «Ишимский» Владимиром Завьяловым заинтересовались следователи. Из-за превышения должностных полномочий на силовиков было заведено уголовное дело.