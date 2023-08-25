«Вывезли в лес и избили»: двое тюменских полицейских задержаны по делу об избиении человека

В Тюмени завели уголовное дело и проверяют высокопоставленных начальников полиции. Фото: Татьяна Коркина

Высокопоставленными начальником полиции по оперативной работе МО МВД России Ишимский Виктором Суворовым и начальником отдела уголовного розыска МО МВД России Ишимский Владимиром Завьяловым заинтересовались следователи. Из-за превышения должностных полномочий на силовиков было заведено уголовное дело.

Двух руководителей из правоохранительных органов проверяют на причастность к преступлению. Об этом редакции «Комсомольской правды» рассказали собственные источники.

Сообщается, что 22 августа 2023 года Завьялова и Суворова вызвали в Тюмень. Обратно правоохранители уже не вернулись. После допроса в Следственном комитете их поместили в изолятор временного содержания. По какой причине задержали оперативников, стало известно сегодня, 25 августа.

По версии следствия, 8 мая 2022 года обвиняемые, находясь у дома на улице Казанской в городе Ишиме, исполняя служебные обязанности, вышли за пределы должностных полномочий и применили в отношении потерпевшего физическое насилие. Чуть позже оперативники на транспортном средстве вывезли мужчину в неустановленную местность и снова избили. Потерпевший получил травмы различной степени тяжести.

Суд в четверг, 24 августа, избрал меру пресечения заместителю начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Ишимский» Виктору Суворову и начальнику отдела уголовного розыска МО МВД России «Ишимский» Владимиру Завьялову. Им вменяется превышение должностных полномочий с применением насилия.

Суд отправил полицейских под домашний арест до окончания следственных мероприятий, рассказали редакции. Под замком силовики пробудут до 14 октября 2023 года. Редакция направила официальный запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Комментарий ожидается.

Аналогичное деяние произошло в Ярковском районе Тюменской области в марте 2023 года. Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что 8 марта старший участковый уполномоченного полиции Вячеслав Распопов превысил должностные полномочия, применив физическое насилие к человеку. Действия полицейского привели к причинению телесных повреждений. Его отправили под домашний арест. Сотрудник МВД на заседании против домашнего ареста не возражал.