В Тюменской области суд отправил полицейского под арест до 20 мая 2023 года за избиение мужчины

8 марта 2023 года сотрудник полиции превысил должностные полномочия, применив физическое насилие к человеку. Фото: Татьяна Коркина

Ярковский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении старшего участкового уполномоченного полиции Вячеслава Распопова, который обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

По версии суда, 8 марта текущего года сотрудник полиции превысил должностные полномочия, применив физическое насилие к человеку. Действия полицейского привели к причинению телесных повреждений. Сотрудник МВД на заседании против домашнего ареста не возражал.

Добавим, полицейский останется под домашним арестом до 20 мая 2023 года.