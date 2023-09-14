В Тюмени срочно эвакуировали ТРЦ «Сити Молл». Фото: соцсети.

В торговом центре «Сити Молл», расположенном в микрорайоне «Звездный городок» на Тимофея Чаркова, проходит эвакуация посетителей и персонала. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. Эвакуация была объявлена несколько минут назад, всех людей вывели из здания и попросили отойти подальше от входа. На месте работают сотрудники охраны и администраторы ТЦ.

По словам очевидцев, сотрудники торгового центра не вызывали полицию. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области комментировать ситуацию не стали.

В справочной службе на звонок журналиста «КП»-Тюмень» ответили, что беспокоиться не о чем.

– У нас действительно проходит эвакуация, но беспокоиться не о чем, она учебная. Торговый центр уже вернулся к стандартной схеме работы, – заявили корреспонденту в справочной службе ТРЦ.

Отметим, что сегодня эвакуационные мероприятия прошли во многих образовательных и медицинских учреждениях. По сообщениям СМИ, 14 сентября в Тюмени эвакуировали школу № 15. В учебном учреждении эту информацию опровергли.

Ранее мы писали, что в Тюмени из поликлиники № 5 на улице Московский Тракт эвакуировали десятки человек. Здание обследовали сотрудники охраны. Видеозапись эвакуации опубликовали очевидцы в социальных сетях.