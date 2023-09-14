Успейте насладиться летней красотой: рассказываем, когда в Тюмени выключат фонтаны

С 1 октября в Тюмени перестанут работать все уличные фонтаны. Фото: Виктория Гаврик

Ежегодно городские фонтаны заканчивают работать в первых числах октября (как это было год назад). Этот год и погодные условия в Тюмени не исключение, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Работа по фонтанам определена муниципальными контрактами. Срок эксплуатации – до 30.09. Срок консервации – с 01.10 по 15.10», – прокомментировала по запросу «КП»-Тюмень» Гульнара Сидоркина, пресс-секретарь главы администрации города.

«Сухой» фонтан на площади 400-летия Тюмени и другие гидротехнические сооружения, расположенные на набережной, Цветном бульваре и в различных скверах, будут радовать взоры горожан и гостей областного центра как минимум до конца сентября. Прогноз погоды на этот период не предвещает сюрпризов. Плюсовую температуру синоптики обещают не только в дневные, но и в ночные часы. Только на севере региона ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов.

Городские фонтаны, количество которых ежегодно увеличивается, традиционно выключают к октябрю. Осенью 2017 года фонтан «Времена года» на Цветном перестал работать на несколько недель раньше намеченного срока. Его отключали для проведения ремонтных работ.

Бронзовую скульптуру на Цветном бульваре очистят от налёта, перед тем как уличный фонтан законсервируют. Всего на территории Центральном округа Тюмени сейчас насчитывается семь фонтанов. Те, что еще продолжают работать, будут отключены к началу октября.

Ранее «КП» писала о том, что посетители Комсомольского парка в Тюмени в разгар лета пожаловались на состояние воды в местном фонтане. Она зацвела и стала неприятно пахнуть. Фонтан портит вид сквера и создает дискомфорт жителям. Примечательно, что водный объект работает, люди отдыхают около него, проводят летние деньки. Посетители сквера были недовольны состоянием воды в фонтане, работой фонарей в темное время суток и монументами у водного объекта. По мнению горожан, вышедший из строя фонтан с зеленой водой портит общий вид парка.