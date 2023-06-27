Тюменцы пожаловались на безобразный фонтан в Комсомольском парке

Вышедший из строя фонтан с зеленой водой портит общий вид парка. Фото: Виктория Гаврик

Посетители Комсомольского парка в Тюмени пожаловались на состояние воды в местном фонтане. Она зацвела и стала неприятно пахнуть. Фонтан портит вид сквера и создает дискомфорт жителям. Примечательно, что водный объект работает, люди отдыхают около него, проводят летние деньки.

Фотографии с безобразным фонтаном прислали жители в редакцию «Комсомольская правда Тюмень». Снимки были сделаны накануне, 26 июня, вечером.

Посетители сквера были недовольны состоянием воды в фонтане, работой фонарей в темное время суток и монументами у водного объекта. По мнению горожан, вышедший из строя фонтан с зеленой водой портит общий вид парка. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Снимки были сделаны накануне, 26 июня, вечером. Фото: Виктория Гаврик

— Последний раз фонтан в Комсомольском парке в Калининском округе промывали 4 июня 2023 года. Специалистами были проведены работы по очистке фонтана, все действия были зафиксированы фотографиями. Причину цветения сложно установить, но подрядной организацией будут приняты меры в срок до 1 июля 2023 года, — рассказала «КП» в ответ на запрос Гульнара Сидоркина, председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

Примечательно, что на работу фонтаном влияют несколько факторов: поведение людей или погода. По словам тюменцев, они не раз становились свидетелями неадекватного поведения посетителей парка. Некоторые целенаправленно залезают внутрь водного объекта, купаются, плескаются. Вблизи сквера расположена школа. Иногда похулиганить с фонтаном приходят и они.

Другой фактор – погода. Весь май и в начале июня в Тюмени стояла адская жара с температурой воздуха до +35…+36 градусов Цельсия. Погода в областной столице только подталкивает жителей принимать ванны в городском фонтане, а бактериям в объекте плодиться и размножаться.

В 2023 году в Тюмени запустили 18 фонтанов. Фото: Виктория Гаврик

Напомним, фонтаны в Тюмени заработали в мае во всех районах города. Рабочие подрядных организаций уже с середины апреля постепенно приступили к расконсервации гидравлических сооружений. Они раскрывают чаши, привели их в порядок, убрали прилегающую территорию, удалили временные заглушки и пробки на трубопроводах фонтана, произвели промывку объекта.

В 2023 году в Тюмени запустили 18 фонтанов. В Восточном округе это фонтаны на пешеходном бульваре по улице Энергостроителей, 8 – Таллинской, 5; на бульваре имени Анатолия Косухина; в сквере Тружеников тыла; в Молодежном сквере; в скверах Льва Ровнина и Никольском. В Калининском округе – это Комсомольский сквер, аллея Молодоженов и на Червишевском тракте, 15. На территории Ленинского административного округа фонтаны открыли в сквере Ветеранов энергетики, на бульваре Гостеприимства и в Корабельном сквере.

А в центре города тюменцы могут отдохнуть у фонтанов на Цветном бульваре, на площади Единства и Согласия; в Загородном саду; на площади Борцов Революции; у ДК «Нефтяник» и на площади 400-летия Тюмени.