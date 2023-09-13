«Живи, Серая шейка!»: в Тюменской области волонтеры спасли от смерти отбившегося от стаи редкого лебедя

Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

Трогательная история случилась на днях в Тюменской области. На федеральной трассе Тюмень – Курган, вблизи дороги, волонтеры подобрали серого лебедя, который отбился от стаи и едва не погиб на магистрали. Одинокая птица ходила у трассы в гордом одиночестве, в любую минуту он мог попасть под машину. Видимо, кликун отбился от стаи и был вынужден остаться здесь зимовать, считают волонтеры.

Малыш еще совсем маленький, ему нет еще и года. Роскошного лебедя, настоящего красавца с гордым разворотом крыльев местные жители заметили у дороги пару дней назад, в крохотной яме. Тюменцы попытались накормить лебедя. Думали, что он улетит. Но птица отбилась от своих и потеряла курс, рассказали волонтеры.

— Его нашли на трассе Тюмень - Курган. Почему он оказался один вблизи дороги не известно. Скорее всего он оказался слабее остальных и не смог успеть за стаей. Первые дни он не мог кушать самостоятельно. Сейчас мы проводим диагностические мероприятия, уже получили первые результаты и начали лечение. Птица начала кушать и с каждым днём его аппетит растёт, а вместе с ним и пёрышки, вес и силы, — пояснили сотрудники тюменского зоопитомника в Патрушево.

По словам ветеринара питомника Татьяны Усламиной, после реабилитации уже окрепшего малыша, ближе к весне, отпустят на волю, где он сможет найти своих родных и воссоединится с семьей. Сейчас Кликуша, так ласково называют волонтеры лебедя, чувствует себя хорошо, много кушает, набирается сил. Птицу необходимо проверить на заболевания, полностью осмотреть на повреждения. Видимых травм у малыша обнаружено не было, пояснили специалисты.

Птица очень общительная и разговорчивая, хорошо подпускает к себе людей. В Тюменской области лебедя обязательно покажут орнитологам. Не исключено, что малыш останется в стенах зоопитомника до весны.

Напомним, лебедь-кликун — один из более крупных видов лебедей. Является очень редкой гнездящейся птицей в лесотундровой и таежной зонах. Занесен в Красную книгу Якутии. В местах концентрации мигрирующих и гнездящихся птиц в России для них созданы ресурсные резерваты. Лебедь-кликун является национальным символом Финляндии.

Ранее «КП» писала о том, как в Тюменской области волонтеры выхаживали зайчонка со сломанной ножкой. Малыш попал в беду, но был замечен людьми. Неравнодушные сибиряки подобрали зайчика, отвезли его в питомник. Сначала детеныш чувствовал себя крайне плохо, из-за перелома ему грозила операция, если бы кости сами не срослись.