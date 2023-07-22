«Новые ножки»: волонтеры в Тюмени выхаживают зайчонка, который попал в беду

Фото: зоопитомник экзотических животных | д.Патрушева.

К тюменским волонтерам из зоопитомника экзотических животных в деревне Патрушева попал зайчонок, которому было меньше двух месяцев. Малыш попал в беду, но был замечен людьми. Неравнодушные сибиряки подобрали зайчика, отвезли в питомник, где он получил необходимую помощь.

Волонтеры говорят, что сначала детеныш чувствовал себя крайне плохо, из-за перелома ему грозила операция, если бы кости сами не срослись. Сразу отправить его на операцию было невозможно, зайчонка надо было немного восстановить, а также сделать несколько снимков рентгена.

Фото: зоопитомник экзотических животных | д.Патрушева.

— Принесли зайку со сломанной лапкой. В данный момент выкармливаем и постараемся поставить зайчонка на все лапки в ближайшее время ..., — рассказали в зоопитомнике Тюменской области.

С момента поступления прошло несколько недель, как малышу стало легче. Но состояние было по-прежнему не легкое. Волонтеры поили зайчонка молоком из бутылочки, а также давали ему одуванчики, которые он очень любит. Малышу сделали повторный рентген, который показал, что лапка малыша заживает благополучно.

— Зайчонок побывал на рентгене. Косточки срослись и операция не нужна! Правильный рацион и забота делают своё дело.Когда зайка распрыгается, то сможет вернуться в природу, — доложили специалисты из тюменского зоопитомника.

Фото: зоопитомник экзотических животных | д.Патрушева.

Еще через несколько дней зайчик стал сам ходить в туалет, судороги прекратились, отек спал, его старались ограничить в движениях, чтобы лапка зажила, и малыш смог прыгать на короткие дистанции, бегая по полям. Волонтеры ежедневно обрабатывали рану и фиксировали ножку.

20 июля зайчонок окончательно выздоровел. Сотрудники тюменского зоопитомника «У Лукоморья» выпустили малыша на волю в знакомый лес.

— Наш зайка, который пил молочко из бутылочки, теперь полностью здоров! Его ножка полностью восстановилась. Он вырос и окреп. Теперь вольно прыгает в родном лесу, — пояснили специалисты питомника.

В доказательства сотрудники опубликовали видеозапись, на которой выпустили зайчонка в лес.

К сожалению, животные часто попадают в беду на территории Тюменской области. Иногда зверятам требуется серьезная помощь. Так, волонтеры в Тюмени спасли собаку и двух котов, запертых в квартире после смерти хозяйки. Тревогу забили соседи, они услышали слабые звуки из квартиры, которые внезапно прекратились. Вместе с участковым полиции волонтеры вскрыли квартиру, животное оказалось заперто в ванной, она жила больше 10 дней без воды и еды, была сильно истощена.