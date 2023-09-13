Северное сияние по-тюменски запечатлел фотограф в Решетниково

Фото: Евгений Бушуев / ВКонтакте.

Сегодня ночью, с 12 на 13 сентября, жители Тюмени наблюдали в небе редкое и невероятно красивое явление – северное сияние. Снимки сделал тюменец Евгений Бушуев, он специально выехал в пригород, чтобы полюбоваться природным явлением. Фотографии сделаны в районе Решетниково, у садового общества «Виктория – 1».

Кроме того, северное сияние наблюдали жители Курганской области, у границы с Тюменью. Накануне было объявлено о выбросе солнечной плазмы, удар которой о магнитосферу земли и приводит к редкому небесному явлению.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Отмечается, что увидеть его можно было во вторник, 12 сентября, благодаря выбросу корональной массы. Правда в городе наблюдению мешала подсветка, поэтому желающие увидеть сияние специально выезжали в пригород.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

По мнению астронома-любителя Виталия Угренинова, сама вспышка на Солнце происходит из-за разрыва или пересоединения линий магнитного поля на Звезде. В это время выделяется жесткое рентгеновское излучение, которое доходит до земли со скоростью света – через восемь минут, и вызывает помехи в радиосвязи.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

- Иногда вместе со вспышкой происходит выброс солнечной плазмы. Она представляет собой электроны и протоны, которые летят медленнее и доходят до Земли через день – полтора. Северное сияние происходит из-за части плазмы, которая проникает за пределы земного магнитного поля и притягивается к полюсам планеты, вызывая свечение в верхних слоях атмосферы. Кстати, если бы не магнитное поле, то атмосферу с Земли уже давно бы снесло потоками заряженных частиц, – считает эксперт.

Сегодня ночью вспышка в Тюменской области сопровождалась выбросом плазмы, которая достигла Земли около часа ночи по тюменскому времени 13 сентября. Наиболее мощная тряска в магнитном поле была в период с 1:00 до 3:00 утра. В это время на Земле ожидалось усиление геомагнитного фона.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

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