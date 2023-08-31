Нулевая видимость на дорогах и массовая задержка авиарейсов: Тюмень накрыло густым туманом

Тюмень 31 августа накрыло густым туманом. Фото: Виктория Гаврик

На Тюмень сегодня ночью опустился густой туман. Он продержался в городе до самого утра. Из-за плохой видимости в аэропорту Рощино задерживаются больше 40 авиарейсов. На федеральных и региональных магистралях сейчас непросто ориентироваться: автомобилисты появляются из ниоткуда и так же исчезают вдали. Тюменские астрономы объяснили причину появления странного тумана в Тюмени и области.

Фото: Гаврик Виктория.

Фото: Владимир Каровец / ВКонтакте.

По мнению экспертов, накануне в регионе прошел сильнейший дождь, зафиксирована высокая влажность воздуха, а ночью температура снизилась до критической отметки. Столбики термометров показывали +3 градуса, по области и вовсе падали до нуля. Ветра почти не было, и густой туман не рассеивался.

Фото: Владимир Каровец / ВКонтакте.

Так выглядела Тюмень ранним утром. Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В социальных сетях жители поделились красивыми фотографиями ночного и утреннего тумана. Завораживающее природное явление окутало весь город. К двум часам ночи туман лёг на Тюмень, рассеялся он только к 9 часам утра. Показываем, как выглядела Тюмень глубокой ночью и ранним утром. Смотрите и любуйтесь.

Виды с 17-го этажа просто восхитительные. По словам местных жителей, в районе шести часов утра они не видели даже собственных рук.

Однако туман может внести некоторые коррективы в жизнь тюменцев. Им можно любоваться, но на дорогах стоит проявить внимание. Из-за густого тумана видимость на магистралях почти нулевая, что приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий. Ближе к обеду, уверены эксперты, ситуация на дорогах в регионе стабилизируется, а туман уйдет.

Фото: соцсети.

Ранее «КП» писала о том, что Госавтоинспекция советует водителям в Тюмени и области быть осторожнее из-за густого тумана на дорогах. Сейчас туман фиксируется на всех федеральных трассах региона. Инспекторы ДПС останавливают водителей и советуют быть внимательными в пути.