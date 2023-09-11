«Нет отопления, окон и света»: тюменская семья на Лесобазе вынуждена жить в аварийном доме из-за медлительности властей

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Жителям попавшего под снос аварийного дома №123 по улице Камчатская приходиться жить по соседству с бомжами из-за медлительности властей. Тюменцы оставили длинную жалобу в социальных сетях. По словам горожан, бездомные поселились в соседних квартирах, которые уже расселены.

Беспризорники за время жизни в аварийном доме срезали батареи, электросчетчики, разбили окна. Семья осталась в доме без отопления и света, а скоро зима.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

- На улице Камчатская расселение нашего дома началось еще с января этого года, последние соседи съехали в начале июля, мы остались одни в доме и по сей день, департамент кормит завтраками. Изначально было заявлен месяц мая для расселения , но каждый месяц оттягивается. Сейчас сентябрь ,снова оттягиваю ,теперь сказали октябрь, - возмущаются жильцы дома.

Неоднократно горожане обращались в полицию, вызывали наряд. Но вся деятельность закончилась на составлении протокола.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

- В настоящее время Главным управлением строительства Тюменской области, подготовлено и принято соглашение о выделении субсидии для предоставления возмещения за жилые помещения в рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. После выделения средств на мероприятие по переселению с гражданами вышеуказанного многоквартирного дома будет проведена работа по подготовке и заключению соглашений об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд, - сообщили редакции «КП» в пресс-службе городской администрации.

В документации Бюро технической инвентаризации указано, что физический износ здания установлен еще в 1984 году. Плановая дата окончания расселения – до 31 декабря 2023 года. До этого же дня власти должны снести строение.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

- В результате обследования фундаментов объекта выявлены следующие дефекты и повреждения: 1. Отмостка бетонная, по периметру здания произошел отрыв отмостки от здания, образовались пустоты в которых проросли растения. Отмостка просела. Местами произошел разлом отмостки, образовался контруклон. 2. Деструкция, разрушение бетона, многочисленные трещины по фундаментам с шириной раскрытия более трех мм - превышает значения. 3. Продухи в техподполье закрыты, не обеспечивается проветривание в нарушение требований. Развитие сквозных трещин в стенах здания, разрушение цоколя. Искривление и значительная осадка отдельных участков стен. Износ здания составляет 74%, - говорится в документе компании, которая давала экспертное заключение и проводила обследование дома.

Ранее «КП» писала о том, что из-за угрозы обрушения потолка в тюменской школе детей отправили на дистанционку.