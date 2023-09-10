Родители маленького тюменца, который борется с генетическим недугом, обратились к Владимиру Путину

Мальчика может спасти дорогостоящий укол. Фото соцсети отца ребенка

Святославу Тропынину всего восемь.Озорной мальчишка с высоким интеллектом, харизмой и лучезарной улыбкой. Он бегал, прыгал, был активен, но слегка неуклюж. Часто падал, получал травмы. Отец думал, что сын просто ленив, либо же балуется или какие-то пробелы в воспитании. Вот только в один момент все эти доводы были перечеркнуты одной фразой – «У вашего сына миодистрофия Дюшенна».

Глава семьи, едва сдерживая слезы, понимает, какой путь предстоит пройти. Важно не только попасть к нужным врачам, наметить правильную тактику лечения, но и поддерживать моральное состояние сына, так как и от этого зависит успех реабилитации и борьбы с недугом. К тому же, врачи и вовсе прогнозировали инвалидное кресло и непродолжительную жизнь.

Сейчас дорога каждая минута. Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» отец пояснил, что сумма укола, который может помочь, слишком велика.

– Я сделаю все, чтобы спасти сына! Надо будет, на коленях буду стоять! Я звонил в компанию Sarepta. То, что в интернете пишут, не совсем соответствует действительности. Плюс некоторой информации и вовсе нет! Клинические испытания для пяти-семи летних детей закончены! И обратившись в Sarepta спасти ребенка можно!, – говорит отец.

Денежный сбор открыт, но, конечно, находясь в таком положении, помощь нужно просить везде, где только можно! Семья уверена, что сможет собрать эти деньги. Да, не без помощи посторонних людей. Теплится надежда быть услышанным и вышестоящими.

– Я написал Владимиру Путину с просьбой о помощи, – кратко сказал мужчина.

А после задался вопросом, играет ли роль количество писем президенту от разных людей, либо же достаточно того, что уже сделано?

Напомним, ранее мы писали о Ксении Микушевой из Ноябрьска. У малышки нейробластома четвертой степени. Девочка попала на лечение в Израиль. Уже начала проходить химиотерапию и даже была переведена на дневной стационар, однако о положительной динамике говорить пока рано.