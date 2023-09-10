За будущее Тюменской области пришли голосовать Барби и Кен

Фото: правительство Тюменской области.

За будущее Тюменской области проголосовали Барби и Кен. Жители Барбиленда выбрали главу региона на избирательном участке №2914 ГАУ Городской поликлиники № 12. Героиня популярного фильма устала от несправедливости в ее городе и вместе с картонной фигурой Кена решила поддержать жителей региона.

— Нам очень хочется, чтобы в Тюменской области царила гармония, — отметила жительница Барбиленда.

В выборах губернатора Тюменской области принял участие и Кен, только он предстал перед горожанами в виде картонного манекена. Знаменитые куклы не могли пройти мимо важного для региона события и в единый день голосования и поставили заветную галочку в бюллетень, а также сфотографировались с желающими.

Стоит напомнить, что сегодня, 10 сентября, в Тюменской области проходят выборы губернатора, а также идет голосование депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва и выборы депутатов Тюменской городской Думы восьмого созыва. Принять участие в голосовании может каждый житель региона.

Фото: правительство Тюменской области.

Отметим, избирательные участки будут работать без перерыва до 20:00 часов. Информация о том, где именно проходят выборы, размещена сайте мойучасток.рф.

Ранее «КП» писала о том, что общественные наблюдатели, представители кандидатов, партий и все желающие могут стать участниками центра общественного наблюдения за выборами. В центре - на плазменных панелях в режиме онлайн транслируется изображение из участковых избирательных комиссий.

Кроме того, организована работа горячей линии. Операторы готовы ответить на все вопросы, касающиеся Единого дня голосования. Звонки принимаются по многоканальному телефону: 8- 800-201-00- 72.