У тюменцев массово списывают деньги за старые поездки в автобусе с конца августа

Сообщения пугают! Первая мысль: «Кто-то расплачивается моей картой в автобусе!». Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени сообщают, что им приходят сообщения о списании денег за поездки на автобусах, хотя в этот момент они никуда не ездили. В редакцию обратились несколько горожан с просьбой разобраться в следующей ситуации. Им стали приходить СМС-уведомления о списании денег с карты за проезд в общественном транспорте. Только вот незадача: сегодня они никуда не ездили и, соответственно, возмущены таким раскладом вещей.

– Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться, если уже много раз за автобус списывают лишние деньги?! Ладно один раз; может, какой-то сбой, но не несколько раз подряд! Слышала, что много у кого такая же ситуация, это новый способ собирать с людей деньги понемногу, – недоумевает Марина Агафонова.

С аналогичной проблемой столкнулись и другие пассажиры общественного транспорта. Доходит до того, что детям приходится пешком идти домой из школы из-за задолженности на транспортной или банковской карте.

– Перевожу ребенку на карту на проезд. Не списали сразу и не списали назавтра. В какой-то момент она зашла в магазин и потратила. Тут же списание неожиданно. А денег нет, и всё. Карта в стоп-листе. Перевожу ей тут же снова, чтоб списались. А уже бесполезно, и так постоянно. Последний раз дала ей свою кредитную карту. И её и моя в стоп-листе. Как это вообще возможно, если на нуле кредитка никогда не была. Ей пришлось выйти и идти домой назад две остановки, пока я бегала искала наличку. Теперь дополнительно ей наличку с собой даю. На днях проездная карта будет готова. Но это действительно очень неудобно, – возмущается жительница Тюмени Алиса Мельникова.

Случаются и другие ситуации: тюменка совершила одну поездку на автобусе, денежные средства списались днем. Вечером она решила пройтись пешком, тем не менее сумма списалась на следующий день, хотя поездки накануне не было. В другой день девушка проехалась за наличные средства, но деньги почему-то опять снялись с карты.

В «Тюменской транспортной системе» объяснили, что это произошло из-за технических работ. Поэтому оплата проезда в автобусах с конца августа 2023 года не была вовремя обработана и деньги не были списаны сразу.

– В ближайшее время с вашей карты может произойти списание денежных средств за ранее совершенные поездки за период с 25 августа. Приносим извинения за доставленные неудобства. Узнать историю своих поездок можно в личном кабинете пассажира. Получить ответы на интересующие вопросы вы можете по телефону горячей линии либо направить обращение на электронную почту, – сообщили редакции «КП» в «Тюменской транспортной системе»

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что тюменцы жалуются на общественный транспорт. Горожане говорят, что подолгу ждут автобусы и маршрутки, а во время поездки водители не всегда думают о безопасности пассажиров: резко тормозят, устраивают гонки, подрезают друг друга и часто грубят. Люди падают в салонах автобусов, получают синяки и гематомы. Жители заявляют, что у многих водителей общественного транспорта возникают проблемы со сцеплением, они ни тормозить, ни трогаться с места не умеют, в результате пассажиров болтает из стороны в сторону, бывает, что даже получают травмы различной степени тяжести.