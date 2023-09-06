«Гуляла по улице и ходила к нему домой»: работники батутного центра в Тюмени рассказали подробности задержания педофила

Работники батутного центра в Тюмени рассказали подробности задержания педофила. Фото: Виктория Гаврик

Стали известны подробности задержания и педофила в Тюменской области. Напомним, в областном центре тренер, арендующий помещение в батутном центре, был задержан по подозрению в совращении детей. Мужчину арестовали и отправили в СИЗО до выяснения всех обстоятельства произошедшего. Однако на этом история не закончилась, после того, как детали преступления стали известны общественности, на сотрудников батутного центра обрушился шквал негатива.

К нам обратилась бывшая сотрудница центра, чтобы рассказать свою версию происходящего. По словам экс-работника организации, задержанный мужчина не являлся сотрудником данного центра, он только арендовал помещение, сам привлекал клиентов, рекламировал себя или проводил тренировки.

- Сейчас молодые ребята, сотрудники центра, получают шквал негатива в свой адрес. Им по 18-20 лет, они только заканчивают учебу в университетах / колледжах с педагогическим уклоном, а им приходится выслушивать всю грязь от незнакомых людей. Этот мужчина Антон Б. не числился в нашем центре ни как работник, он просто арендовал помещение. Дети и родители, которые к нему приходили, были исключительно его клиентами и приходили от него, а не от центра. Наш центр его никак не рекламировал, нам могли позвонить и спросить, есть ли у нас такой тренер, мы предоставляли номер человека, а уже непосредственно с ним связывались сами родители. Сотрудники центра никогда не предоставляли ему детей, родители сами его друг другу рекомендовали, говорили, что он хороший тренер и все в таком роде, - рассказала редакции «Комсомольская правда» бывшая сотрудница батутного центра.

Кроме того, уточнила тюменка, информация, что все сотрудники центра были в курсе о совращении малолетних и не сообщали в полицию – ложная. По словам девушки, 12-летняя девочка вела переписку со взрослым мужчиной самостоятельно. При этом она не просто общалась с ним на тренировке, а гуляла по улице и виделась вне центра. Именно работники центра первые заметили странные наклонности тренера и забили тревогу.

- Она встречалась с ним на нейтральной территории: ходила домой. Почему родители не были в курсе, что их ребенок находится дома у какого-то дяди, который старше ее на 20 лет. Мы не должны были следить за ними вне центра. Сотрудники неоднократно подходили к родителям, делились своими опасениями, на что нам отвечали: «Да, нам говорили, но мы не поверили, он же тренер». Они заявляли, что проведут беседу с ребенком, уточнят этот момент. Проходит два дня, я вижу этого ребенка с ней, опять на улице. Спрашиваю у девочки: «А родители с тобой так и не поговорили?». На вопрос она мне она так и не ответила, я позвонила родителям. Оказывается, что у тренера был выключен телефон, а они не могли с ним связаться. Я передала ему трубку, родители с ним поговорили. После этого, как я поняла, они и написали заявление в полицию. После того, как ежедневно им звонили и просили принять меры по обеспечению безопасности ребенка, - пояснила тюменка журналисту.

Именно после огласки и прямых доказательств, что Антон Б. проводит с несовершеннолетним ребенком время наедине, в центр пришли сотрудники уголовного розыска, взяли у работников показания. Девушка отмечает, что специалисты центра сотрудничали со следствием, рассказали все в деталях о подозреваемом, его работе, деятельности, а также взаимоотношениях с детьми.

- Сейчас нам пишут, что мы ничего не сделали, журналистам не отвечаем и избегаем разговоров. Мы наоборот подняли тревогу, всех просили сделать что-нибудь с ситуацией. Когда я уволилась, управляющая тоже написали заявление на увольнение. Ранее мы подходили и просили у нее записи с видеокамер, чтобы пойти написать заявление в полицию и показать их родителям. Без камер мои слова были бы не подкреплены доказательствами. Управляющая ответила, что это не мое дело, мои выдумки, меня это не касается, а за его детьми она якобы следить не обязана, так как у них свои посетители. А сейчас сотрудников центра обвиняют в замалчивании, но это не так. После того, как управляющая уволилась, директора узнали, разорвали с ним контракт, сообщили родителям, а те написали заявление, - сообщила бывшая сотрудница центра редакции.

Сейчас центр действительно ищет нового сотрудника, но это никак не связано с уголовным делом и уходом подозреваемого. На самом деле, мужчина был уволен еще летом. А новых специалистов центр ищет, чтобы закрыть дефицит в сотрудниках, который образовался с началом учебного года.

- Этот Антон не был нашим инструктором. Раньше он уже проявлял нездоровый интерес к детям, когда работал или арендовал помещение в другом центре. Непонятно, почему они не сообщили в новую организацию о его наклонностях. Вся ситуация началась недавно, раньше родители и мы тоже не замечали за ним странностей. У нас свои тренировки, за ним мы не следили. Потом мне женщина написала в соцсетях: «Какой кошмар, он у нас тоже тренировал, но я всегда с ним на тренировках сидела и за ним не заметила подобного». У нас в центре ведутся свои тренировки и посетители приходят свои, - пояснила бывшая сотрудница центра.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что мужчина арендовал помещение в ТРЦ «Колумб». Он проводил личные тренировки с детьми. Когда появились подозрения о том, что он совращает малолетних, тюменца задержали. Известно, что молодого человека арестовали в конце августа 2023 года. На него было заведено уголовное дело по статье 131 УК РФ и 135 УК РФ. На сегодняшний день следователям известно только об одном эпизоде совращения малолетней. Согласно открытым интернет данным, подозреваемый имеет некоторые трудности с финансами, ведь на сайте судебных приставов его долг банкам оценивается в 130 тысяч рублей.