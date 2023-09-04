Таинственное захоронение обнаружили жители Тюмени в Гилевской роще

Таинственную могилу обнаружили жители Тюмени в Гилевской роще. Фото: Гаврик Виктория.

Житель Тюмени обнаружил весьма таинственную находку в популярном парке. Гилевская роща Ленинского округа, где так любят гулять туристы и горожане, стало местом стихийных захоронений. Ранним утром один из жителей случайно наткнулся на неизвестную могилу человека, похороненного на территории лесопарка, непосредственно в зоне отдыха людей.

Теперь необычную находку изучают специалисты администрации. Могила Неклютиной Натальи Викторовны находится в городском парке больше восьми лет. Ее родные или друзья установили даже надгробный крест, высадили цветы и поставили цветную фотографию. Попасть к могиле весь трудно, для это нужно перелезть через забор у смотровой площадки. Захоронение расположено недалеко от Букинского кладбища, а точнее прямо напротив него, но все равно расположено на территории лесопарка и общественной зоны для прогулок.

Теперь необычную находку изучают специалисты администрации. Фото: Виктория Гаврик

Выяснилось, что могила и захоронение установлены незаконным способом.

Данное захоронение в Гилевской роще является незаконным. Фото: Виктория Гаврик

- Данное захоронение в Гилевской роще является незаконным. На сегодняшний день осуществляются мероприятия по поиску лица, ответственного за данное захоронения, с целью подачи искового заявления в суд с требованием о перезахоронении в места, отведенные для этих целей, - прокомментировала редакции «КП» Гульнара Сидоркина, глава комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

На фотографии видно, что за могилой ухаживают: рядом деревья с белочками, озеро Кривое и другая фауна. Однако насколько жутко жителям становятся, когда они натыкаются на таинственное захоронение. Некоторые из горожан даже строят теории, как могила могла появиться в популярном парке. Новый довод в копилку сторонников городских легенд пополнило таинственное захоронение в Гилевской роще.

Фото: интернет-карты.

Лесопарк в Тюмени часто становится местом разных мифов, легенд и исторических находок. Напомним, в 2018 году в Гилевской роще были обнаружены следы древних поселений. В честь находки в лесопарке установили памятный знак. Исследования проводили представители кафедры ЮНЭСКО Тюменского государственного института культуры. Данные памятники археологии являются единственными источниками древней истории, поэтому было решено установить в лесопарке памятный знак.