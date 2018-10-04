В Гилевской роще Тюмени обнаружены следы древних поселений

СЕГОДНЯ 10:25 2018-10-04T10:28:10+03:00

В честь находки в лесопарке установят памятный знак

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Памятный знак об археологическом наследии установят в Гилевской роще Тюмени. Здесь в 2017 – 2018 годах местные ученые выявили следы древних поселений бронзового века (2 тыс. лет до н. эры).

Исследования проводили представители кафедры ЮНЭСКО Тюменского государственного института культуры. Данные памятники археологии являются единственными источниками древней истории, поэтому решено установить в лесопарке памятный знак.

Научно-исследовательский проект по сохранению историко-культурного наследия Гилёвской рощи реализуется при поддержке Общественной палаты города, администрации Тюмени, фонда развития «Содружество», Тюменского государственного института культуры.

Открытие знака состоится завтра, 5 октября при участии общественности, представителей администрации города и ученых, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.