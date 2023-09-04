Синоптик рассказал, когда в Тюмени выпадет первый снег осенью 2023 года

Озвучен прогноз первого снега в Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

Согласно долгосрочному прогнозу, первый снег в Тюменской области выпадет в начале октября 2023 года. По данным синоптиков, 5 октября 2023 года в регионе ожидается небольшой снег. Однако температура при этом, как заявлено, будет порядка +2 градусов Цельсия. Снег, вероятно, быстро растает.

Следующий снег ожидается 6 и 11 октября, но столбик термометра также будет чуть выше нуля. Полноценный снег выпадет в Тюменской области уже после 16 октября 2023 года, именно в этот день температура воздуха опустится до -5 градусов Цельсия и вновь выпадет снег. Возможно, он уже так быстро не растает. С аналогичным прогнозом выступил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

– Метеорологическая зима в Тюменской области наступит 3 – 5 ноября. После этих дат среднесуточная температура будет стабильно ниже нуля градусов. Установление постоянного снежного покрова начнется 3 ноября. Предполагается, что в середине ноября его высота будет около 8 – 10 сантиметров, – рассказал редакции «КП» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первые осадки в виде снега, по мнению метеоролога, ожидаются уже в середине октября. Декабрь в Тюмени ожидается в пределах нормы и может быть малоснежным. Лютых морозов в начале зимы в Тюмени не прогнозируется. Точного прогноза на декабрь еще нет, но синоптики уже уверены, что зима в Западной Сибири будет такая же стремительная, как и лето 2023 года.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых регионах России на следующей неделе ожидается первый снег. По его словам, такие осадки могут выпасть в Якутии, где ночные температуры будут держаться около 0 градусов, а дневные не превысят отметку 8-9 градусов выше нуля. Недалеко уйдут и остальные сибирские регионы.

– Ночные температуры в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях первые два дня недели будут невысокие, а к среде они еще опустятся – до 5 – 10 градусов, – отмечает главный синоптик РФ.

Аналогичная погода будет наблюдаться и на Урале. Примечательно, что первые ночные заморозки обрушились на Тюменскую область уже в августе 2023 года. Речь идет о заморозках в травостое, при которых столбики термометров могут опуститься до отметки -3 градуса.

Стоит отметить, что в Челябинской области 31 августа выпал первый снег. Зимние осадки заметили жители в горах Дальнего Таганая. Погода на высоте тоже уже совсем не летняя. Ночами температура здесь снижается до +2 градусов.

Напомним, что перед мощным похолоданием и снегопадом тюменцев ждет ранее бабье лето. В соответствии с прогнозом, 6 сентября 2023 года температура в Тюмени поднимется до +23 градусов Цельсия, местами по области в эти сутки ожидается от +24 до +25 градусов. Температура выше +20 градусов Цельсия задержится в Тюмени и области до 9 сентября. Дождь, по данным метеорологов, ожидается в Тюмени и области только к 12 сентября 2023 года.