Названа дата бабьего лета в Тюменской области

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Синоптики огласил сроки бабьего лета в Тюменской области. В соответствии с прогнозом, действующим на момент публикации, на следующей неделе, 6 сентября 2023 года, температура в Тюмени поднимется до +23 градусов Цельсия, местами по области в эти сутки ожидается от +24 до +25 градусов.

В соответствии с прогнозом синоптиков, температура свыше +20 градусов Цельсия задержится в Тюмени и области до 9 сентября 2023 года. Что примечательно, практически на весь период теплой погоды в Тюменской области не прогнозируются осадки. Дождь, по данным сервиса, ожидается в Тюмени и области только к 12 сентября 2023 года.

Данный период с высокой температурой в Тюменской области можно назвать бабьим летом. При этом, согласно данным прочих сервисов, публикующих долгосрочные прогнозы, в конце сентября и начале октября 2023 года столь высоких температур в Тюмени и области не ожидается.

Отметим, в четверг, 31 августа, в регионе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами сильные, ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с, температура ночью +5....+10, местами до +15, днем +15....+20.