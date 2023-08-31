«Мимимишность зашкаливает»: удивленные котята из Тюмени стали мемом в Сети

Три котенка ищут дом — волонтеры ищут хозяев забавным котяткам. Фото: БФПЖ «ГЛ Потеряшки».

Тюменские бездомные котята Стиль, Сюжет и Сарказм прославились на всю страну: животные стали героями социальных сетей и популярным мемом. Они странно смотрят на окружающий мир, и именно их взгляд, а также слегка растрепанный внешний вид стали поводом для шуток.

Их образы с забавными надписями завирусились в Сети после того, как волонтеры опубликовали смешное видео, на котором малыши осваивали новые территории. Пользователей так рассмешило поведение малышей, что они стали придумывать разные подписи к их фотографии.

Фото: БФПЖ «ГЛ Потеряшки».

Мы не смогли обойти стороной этот феномен, поэтому расскажем своим читателям, откуда взялись маленькие негодники. По словам волонтеров из фонда помощи бездомным животным «Потеряшки», трех котят нашли местные жители у многоэтажного дома на Харьковской. Малыши лежали в коробке. Котята могли погибнуть, но неравнодушная тюменка спасли их. Ребятишек обнаружили 10 июля.

Фото: БФПЖ «ГЛ Потеряшки».

– Такие уличные и такие милые котята, которым нужно попасть на передержку, чтобы потом жить долго и счастливо. Троих черных котят нашли, например, сегодня на улице Харьковской. Остальных – в выходные на Барнаульской. Чтобы котята попали в фонд, им нужна передержка, – пояснили в фонде «Потеряшки».

Сейчас котята находятся на передержке, но по-прежнему нуждаются в доме. Их поведение на видеозаписи, которое стало поводом для смеха тысяч людей, обусловлено страхом. Они увидели взрослую кошку, которая давно живет в доме, и сильно напугались. Малыши, как настоящие хищники, распушили шерсть, вытаращили глаза и выгнули спинки.

Мемы с пушистыми комочками появились на сайте «Пикабу». Пользователи и читатели ресурса стали рассылать забавные картинки с котятами своим друзьям. Подписи были самые разные, вот некоторые из них: «Это мы в конце рабочего дня/недели», «Я после проведенного дня дома с ребенком» или «Рov: после того, как мама не купила вкусняшку».

Пример одного из мемов, который создали читатели ресурса. Фото: pikabu.ru.

Несмотря на популярность малышей, котят еще никто не забрал, и они ищут дом, сообщили редакции «КП» в фонде «Потеряшки».

Фото: pikabu.ru.

Ранее мы рассказывали о том, как общество охватила барбимания. Их образы завирусились в Сети после того, как вышел полнометражный фильм про жизнь стильной куклы, а главной развлекухой для пользователей стала нейросеть. Все кому не лень превращают свои фотографии в «кукольные» и ставят хештег #bairbieme, чтобы как можно больше людей увидели тебя во всей красе. Редакция «КП» примерила образ Барби и Кена на тюменских чиновниках.