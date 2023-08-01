«Барбимания» продолжается: как выглядят чиновники Тюменской области в образах Барби и Кена

Фото: сгенерировано нейросетью Bairbie.me

Барби и Кен захватили мир! Их образы завирусились в Сети после того, как вышел полнометражный фильм про жизнь стильной куклы, а главной развлекухой для пользователей стала нейросеть. Все, кому не лень, превращают свои фотографии в «кукольные» и ставят хэштег #bairbieme, чтобы как можно больше людей увидели тебя во всей красе (кстати, заметьте, что в хэштеге лишняя буква I). Мы не смогли обойти новомодный тренд в стороне и превратили в Барби и Кена чиновников Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор превратился в вылитого Николая Баскова! Не хватает только микрофона и характерного тенора, как у главного блондина страны. А еще наш губернатор, как никто другой, походит на Кена. При этом нейросеть не стала кардинально менять образ Александра Викторовича. Строгий и деловой серый костюмчик с белой рубашкой вполне себе «вписывается» в офисный стиль.

Губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото: сгенерировано нейросетью Bairbie.me

Главу администрации Тюмени Руслана Кухарука искусственный интеллект увидел как актера остросюжетного блокбастера или боевика. Он бы неплохо смотрелся с оружием в кинокартинах, где идут активные перестрелки, драки, погони, криминал и борьба за справедливость. Думаем, главная роль ему точно обеспечена. Например, в том же фильме «Терминатор 2: судный день».

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. Фото: сгенерировано нейросетью Bairbie.me

Глава города Тобольска Максим Афанасьев превратился в настоящего брутала. Чуть расстегнутая белая рубашка, яркий красный пиджак, руки в карманах и загар, который, кстати, вполне ему идет. Нейросеть увидела мэра не чиновником, а киноактером или моделью глянцевого журнала.

Глава администрации Тобольска Максим Афанасьев. Фото: сгенерировано нейросетью Bairbie.me

А вот первого заместителя Максима Афанасьева Яну Зубову нейросесть увидела длинноволосой блондинкой в коротком платье с открытым декольте и розовыми рукавами. Этакий романтический образ, который совсем далек от реальности. Править в таком образе крупными проектами, реализовывать городские планы и цели, вероятно, было бы невозможно, а покорять подиумы и фэшн-индустрию – вполне себе.

Заместитель мэра Тобольска Яна Зуева. Фото: сгенерировано нейросетью Bairbie.me

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер не особо поддалась магии искусственного интеллекта. Ее образ остался практически таким же, какой и в реальности. Разве что прическа другая и закрытое зеленое платье с длинными рукавами поменялось на серое без рукавов с блестящей внутри вставкой и элегантным ремнем.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Фото: сгенерировано нейросетью Bairbie.me

Практически такой же образ, как и у Майер, вышел у заместителя председателя Тюменской областной думы, депутата Натальи Шевчик. Единственное: искусственный интеллект примерил на ней костюм – короткий пиджачок, обтягивающие брюки, белоснежная рубашка. Этакий образ офисного клерка. Ей он очень даже идет.

Заместитель председателя Тюменской областной Думы Наталья Шевчик. Фото: сгенерировано нейросетью Bairbie.me

Отметим, что нейросеть уже не первый раз задает тренд. До этого искусственный интеллект превращал города России и мира в людей. А люди то и дело примеряли на себе роль сказочных героев, воинов, киноактеров и животных.