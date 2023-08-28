Тюменец нашел краснокнижный гриб, растущий в тропических и влажных лесах

Фото: Вячеслав Долганов / группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети ВКонтакте.

Житель Тюмени нашел в лесу редкий краснокнижный гриб – белый подосиновик. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях. Гриб растет исключительно в сосновых или смешанных лесах.

– Необычный гриб обнаружил вблизи населенного пункта в Упоровском районе. Сначала не понял, что это такое. Прочитал о нем, когда уже вернулся домой. Хотел поехать и все же срезать, но передумал, – рассказал тюменец Вячеслав Долганов в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Биолог Константином Тальнишних рассказал, что белый подосиновик раньше был занесен в Красные книги нескольких регионов России, однако в Тюменской области особо не охраняется. Подосиновик белый напоминает обычный гриб, но с интересным белоснежным оттенком. Его можно употреблять в пищу в различных видах – сыром или жареном, маринованном или сушенном.

– Зачастую его можно обнаружить в сосновых или смешанных лесах. Лучшим местом обитания являются влажные зоны, а на засушливых территориях – тенистые осинники. Выступает в качестве редкого гриба, но очень редко появляется большими группами, – пояснил эксперт.

Фото: Алексей Тюм / группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети ВКонтакте.

Естественной средой обитания белого подосиновика принято считать Чувашскую Республику, Восточную и Западную Сибирь, а также Эстонию и Латвию. Иногда редкий гриб встречается и в Америке. Сезон подосиновиков начинается в июне и заканчивается в сентябре.

Он отличается от других подосиновиков белым окрасом чешуйчатой ножки и шляпки. Шляпка может быть как чисто белая, так и иметь кремовый(бежевый) оттенок. Однако ученые-микологи провели сложные исследования генома жёлто-бурого подосиновика и белого. Результаты оказались неожиданными: геномы обоих видов полностью совпадают. На основании этих данных выяснилось, что белый подосиновик – это не редкий гриб, а лишь необычная цветовая форма обычных желто-бурых подосиновиков.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюменской области пошли первые «благородные» грибы. После недельных дождей в регионе начался полноценный грибной сезон. Жители публикуют фотографии с обильным урожаем. Мы показывали места, где любители тихой охоты бывают, какие грибы собирают, и представили рецепты, как их обрабатывать и готовить.