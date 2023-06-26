В Тюменской области начался грибной сезон: где собирать, как обрабатывать и готовить

Фото: Евгения Суворова.

В Тюменской области пошли первые «благородные» грибы. После недельных дождей в регионе начался полноценный грибной сезон. Жители публикуют фотографии с добротным урожаем в группе «Грибы и грибники Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Показываем места, где любители тихой охоты бывают, какие грибы собирают, и делимся рецептом, как их обрабатывать и готовить.

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

С 23 июня тюменцы стали собирать горы грибов в области. Так, жители набрали целый мешок подберезовиков, или, как их еще называют местные, обабков. На следующий день, 24 июня, жители похвастались огромным урожаем подосиновиков и обабков в районе Московского тракта. Коровники и подберезовики обнаружили жители Тюменской области у Червишевского тракта.

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Первая поездка в лес. Знала, что нет еще грибов, но думаю, хоть один всё равно найду, и нашла», – объясняет пользователь Олеся и делится фотографиями.

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

Также тюменцы стали встречать много ягод. В частности, в Тюменском районе жители собрали небольшую корзину лесной земляники. Однако в некоторых местах всё еще встречается сухая земля. Судя по всему, дожди слабо прошлись по этой территории. Так, плохо с грибами в селе Тюнево и у Салаирского тракта.

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Салаирский тракт. Хотели земляники пособирать... А там даже трава ее, как в мае, малюсенькая. Ягод, естественно, нет. Грибов тоже не видели. Природа только от засухи начинает отходить», – пишет Елена Худякова.

Опытная дачница и грибник Валентина Кудрявцева по просьбе редакции «КП» рассказала, как нужно обрабатывать грибы и что из них можно приготовить.

Фото: группа «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

– Обабки, или подберезовики, а также белые грибы не нужно замачивать. Их рекомендуется помыть под краном хорошо и пожарить, можно суп сварить или заморозить. Грузди и коровники необходимо обязательно замачивать на сутки-двое в прохладной воде, предварительно очистить от листьев и от верхних слоев грязи. Коровники и грузди в дальнейшем нужно сварить, можно в подсоленной воде, как вам нравится. Варить нужно минут 20 – 25. Потом можно порезать и заморозить на зиму. Можно засолить с лавровым листом, перцем и чесноком, – поделилась рецептом обработки грибов и способами их приготовления Валентина Кудрявцева.

Напомним, что заведующий учебным ботаническим садом ТюмГУ Константин Тальнишних заявил, что Тюменская область рискует остаться без грибов в нынешнем году, если в ближайшее время не будет дождей. Май в регионе выдался очень засушливым, осадков не было более 30 дней. При этом в области каждый день регистрировались новые пожары. Однако в начале июня в Тюменскую область наконец-то пришли долгожданные дожди.

– Обычно в районе Тюмени грибной сезон начинается в конце июня – июле. При условии теплой погоды и хороших дождей накануне. Но последние несколько лет из-за жаркой и сухой погоды в отдельных районах хороших грибных слоев вообще могло не быть за всё лето. В этом году ранняя теплая весна могла спровоцировать выброс плодовых тел некоторых ранних видов грибов. Собранные тюменцами грибы относятся к нынешнему урожаю, а никак не к прошлогоднему. А вот насчет того, когда отправляться в лес за урожаем, тут никто вам точную дату не скажет. Нужно ориентироваться по погоде. Грибам нужно немного – тепло и влага. Как только земля хорошо прогреется и пройдут хорошие ливневые дожди, так и урожай не заставит себя ждать. Но на нынешний год прогнозы синоптиков неутешительны. Если действительно будет стоять экстремальная жара без дождей, то есть вероятность остаться без грибов в этом сезоне, – пояснил Константин Тальнишних.

В регионе сняли особый противопожарный режим, а это значит, что жителям можно свободно посещать леса, собирать грибы и отдыхать на природе. Однако, напомнили в правительстве Тюменской области, не стоит забывать о правилах безопасности.