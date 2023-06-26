В Тюменской области 26 июня сняли особый противопожарный режим

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области сегодня, 26 июня, отменяется особый противопожарный режим. Об этом рассказали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Документ несколько дней назад подписал губернатор Александра Моор.

Без противопожарного режима тюменцам можно посещать леса. Однако в региональном правительстве предупредили жителей, что снятие ограничений не отменяет правил поведения на природе и мер безопасности в лесах. Так, по-прежнему нельзя использовать открытый огонь в лесном массиве. К его источникам относятся костры, паяльные лампы, примусы и мангалы, а также жаровни.

Ограничения действуют на следующих территориях: в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой и у крон деревьев.

Напомним, что при использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в мангалах, жаровнях на земельных участках в населенных пунктов, на садовых или огородных земельных участках расстояние от места приготовления пищи до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее 5 метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов не менее 2 метров.

Особый противопожарный режим в Тюменской области действовал с 15 апреля 2023 года.