«Утром нагрянула полиция!»: Бастрыкин взял на контроль квартирный вопрос сироты из Тюменской области

Сирота более десяти лет бьется за квартиру, но пока безуспешно. Фото: скриншот видео

Дело о сироте Зумраде Шабанове из Вагая Тюменской области набирает новые обороты. Молодой человек больше 13 лет ведет войну с органами опеки и все из-за того, что они не хотят выдавать ему законную жилплощадь. Многолетние суды, разборки, адвокаты привели лишь к тому, что мужчине предложили заселиться в квартиру, которая не пригодна для проживания. В доме протекают стены, а вода попадает на проводку. Соглашаться с такими условиями Зумрад не намерен. Корреспонденту «КП-Тюмень» в СК по РФ рассказали, что после публикации в нашем издании вопрос на контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он поручил руководителю следственного управления Кублякову Александру представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, принять исчерпывающие меры для восстановления законных прав потерпевшего.

Сам же Зумрад «КП-Тюмень» добавил, что утром к нему нагрянули полицейские. Такого, по словам мужчины, еще ни разу не было.

– Они вообще про меня забыли! А тут пришли, интересовались по поводу квартиры! Спрашивали даже про моральную компенсацию. Выясняют сейчас все, – сказал сирота.

Напомним, ранее мы писали, что Зумрад из-за всех этих проблем был вынужден жить и в подъезде. А еще перебиваться копейками, работать на нескольких работах и все денежные средства тратить на адвокатов и юристов, чтобы доказать незаконные действия органов опеки, привлечь их к ответственности и, наконец, заселиться в благоустроенное жилье, забыв прожитые тяготы, как страшный сон.