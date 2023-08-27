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Общество27 августа 2023 17:38

«Утром нагрянула полиция!»: Бастрыкин взял на контроль квартирный вопрос сироты из Тюменской области

Зумрад Шабанов уже более 13 лет не может добиться положенной ему квартиры.
Екатерина БАЙКАЛОВА
Сирота более десяти лет бьется за квартиру, но пока безуспешно. Фото: скриншот видео

Сирота более десяти лет бьется за квартиру, но пока безуспешно. Фото: скриншот видео

Дело о сироте Зумраде Шабанове из Вагая Тюменской области набирает новые обороты. Молодой человек больше 13 лет ведет войну с органами опеки и все из-за того, что они не хотят выдавать ему законную жилплощадь. Многолетние суды, разборки, адвокаты привели лишь к тому, что мужчине предложили заселиться в квартиру, которая не пригодна для проживания. В доме протекают стены, а вода попадает на проводку. Соглашаться с такими условиями Зумрад не намерен. Корреспонденту «КП-Тюмень» в СК по РФ рассказали, что после публикации в нашем издании вопрос на контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он поручил руководителю следственного управления Кублякову Александру представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, принять исчерпывающие меры для восстановления законных прав потерпевшего.

Сам же Зумрад «КП-Тюмень» добавил, что утром к нему нагрянули полицейские. Такого, по словам мужчины, еще ни разу не было.

– Они вообще про меня забыли! А тут пришли, интересовались по поводу квартиры! Спрашивали даже про моральную компенсацию. Выясняют сейчас все, – сказал сирота.

Напомним, ранее мы писали, что Зумрад из-за всех этих проблем был вынужден жить и в подъезде. А еще перебиваться копейками, работать на нескольких работах и все денежные средства тратить на адвокатов и юристов, чтобы доказать незаконные действия органов опеки, привлечь их к ответственности и, наконец, заселиться в благоустроенное жилье, забыв прожитые тяготы, как страшный сон.

Общество: ДЕЛА СУДЕБНЫЕ