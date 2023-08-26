«Я жил в подъезде!»: Сирота из Тюменской области уже 13 лет не может получить законное жилье

Дом заливает водой, а также продувает насквозь. Фото: скриншот видео

Уже более 13 лет сирота из Вагайского района Зумрад Шабанов вынужден скитаться по съемным квартирам, подъездам, друзьям и случайным знакомым. И без того тяжелая жизнь молодого мужчины и вовсе превратилась в ад. Всему виной – органы опеки. Корреспонденту «КП-Тюмень» Зумрад рассказал, что когда ему было 17 лет, он потерял маму, а отец был лишен родительских прав. После того, как сирота ушел в армию, он остался еще и без отцовской жилплощади. Правда понял об этом он тогда, когда вернулся со службы на родину.

По закону сиротам должны выдавать квартиру, но и тут молодой человек остался в «пролете».Вместо спокойной жизни он по сей день борется за справедливость.

– Я столько нервов, сил и денег потратил! Иногда сажусь, думаю об этом всем и хочу рыдать!, – говорит Зумрад.

Некоторое время назад мужчина вышел из мест лишения свободы. Нашел работу, но все деньги вынужден тратить на юристов, адвокатов и людей, которые могли бы ему помочь получить законное жилье.

– Я даже боюсь считать сколько уже финансов вложено. Иногда я остаюсь с полутора тысячами. Работаю на двух работах. А еще был период, когда я приехал в Тобольск, трудился на заводе и остановиться было негде, да и не на что. Две недели прожил в подъезде, пока начальник не заподозрил, что-то неладное. Пришлось рассказать ему все. Он помог. Пристроил меня в квартиру, а его знакомые привезли несколько пакетов продуктов и пять тысяч, – продолжает мужчина.

Также он добавил, что любые разговоры с опекой ни к чему не приводят. Там ему говорят, что он тяжелый человек и с ним непросто вести диалоги. При этом никаких конкретных действий или существенных предложений от них не поступает.

– Они столько махинаций с документами провернули и даже соответствующие органы в курсе, что многое было с их стороны сделано незаконно. Сейчас они мне предлагают в Вагае квартиру. Но я увидел ее и был в ужасе! Там вода течет прям по проводам! Представьте, что будет, если замкнет?, – негодует Зумрад.

По его словам, он высказал опеке, что жить в таких условиях не согласен, но они разводят руками и стоят на своем.

– Я спрашивал, как они принимали от застройщика такой дом? А они мне: « мы по фотографиям посмотрели, что все в порядке и все!». Я даже не знаю, кто там застройщик. Когда спрашиваю у них, они мне говорят, что это не мое дело! Предлагают заселиться, а потом сдать квартиру, получать с этого прибыль, но я как квартиросъемщикам в глаза буду смотреть?, – задается вопросом мужчина.

Впрочем, этот дом был построен специально для сирот. И в текущий момент там проживают люди. Зумрад не понимает, почему все молчат и боятся открыть рот.

– Все терпят! Пишут мне, что если откроют рот, потом проблем наберут и неприятностей. Выживают, как могут! Я бы еще подумал о заселении, если бы выполнили все работы по замене крыши, проводки и других коммуникаций!, – добавил собеседник.

Он также намерен добиться моральной компенсации. Причем ради этого готов пойти на все.

– Я писал в правительство региона, там сказали, что с этим вопросом не к ним. Обращался в Тобольске к людям, тоже толку не особо. Потом пошел дальше. В вышестоящие инстанции. Мне и адвокаты говорят, что нужно добиться компенсации. Я страдаю 13 лет и хочу, чтобы за каждый год мне выплатили по миллиону!, – говорит Шабанов.

О несчастных муках парня уже знают крупные федеральные каналы. В сентябре мужчину приглашают на съемки, а журналисты начали свое собственное расследование.

– Справедливость должна быть! Я еще сохраняю сейчас абсолютно все чеки и их тоже приложу к делу! Они будут не рады, что «отшили» меня и думали, что я закрою рот и смирюсь с их свинским отношением!, – подытожил сирота Зумрад Шабанов.