В тюменских поликлиниках не хватает гинекологов, педиатров и офтальмологов. Фото: Татьяна Коркина

В государственных поликлиниках и больницах Тюменской области катастрофически не хватает рабочих рук, несмотря на то, что медики берут несколько ставок. О дефиците кадров можно сделать вывод, посмотрев на количество вакансий, опубликованных на различных сервисах по поиску работы в регионе.

На сегодняшний день в Тюмени не хватает больше 100 медицинских специалистов. Врачи, медсестры и медбратья занимают ТОП-1 самых востребованных профессий в городе.

Местные больницы и поликлиники нуждаются в анестезиологах-реаниматологах, акушерах и терапевтах. Фельдшеров и офтальмологов ищут в Тюменской области учреждения. Заработная плата разная: от 35 до 80 тысяч рублей.

— Численность врачей в медицинских учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения Тюменской области, на 1 августа составляет 6621 человек, численность средних медицинских работников — 13 167 человек. Доля открытых вакантных мест составляет 2,2%, — сообщили редакции «КП» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В социальных сетях жители часто бьют тревогу из-за дефицита медицинских специалистов. Иногда один врач узкой направленности обслуживает весь поток пациентов, которые приходят к нему на осмотр или прием.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени из гимназии № 83 в летний период уволилось больше десяти учителей-предметников. Согласно данным центра занятости населения Тюменской области, вышеуказанная гимназия ищет больше десяти учителей-предметников. В частности, преподавателей географии, информатики, русского языка и литературы, а также гимназии нужны учителя по технологии и предпринимательству.